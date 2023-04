Pilar Cisneros no se quedó callada luego de la pedrada que le tiró Laura Chinchilla

A la diputada Pilar Cisneros no le hizo nada de gracia la pedrada que le mandó, por medio de Twitter, la expresidenta de la República Laura Chinchilla.

Este martes, la legisladora del partido Progreso Social Democrático dijo a La Teja que la actitud de Chinchilla le da pena ajena y, aunque no le gustó, tampoco le quita la paz.

Pilar Cisneros dice que siente pena ajena por la actitud de Laura Chinchilla. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

“A mí me da vergüenza que una expresidenta se atreva a postear una cosa así. El día que la señora Chinchilla me dé a mí una sola prueba de que yo fabrico empíricamente con el objetivo de dinamitar honras ajenas, credibilidad y legitimidad institucional, el día que ella me dé una sola prueba, yo reacciono, mientras tanto lo considero algo absolutamente irrelevante, incierto y sin ninguna justificación”, manifestó Cisneros.

La exmandataria liberacionista comentó este lunes una nota periodística que hablaba sobre la jefa de fracción del partido oficialista y la calificó con falta de liderazgo.

“Pero si su vocación fue fabricar y explotar molotvs caseros, fabricados empíricamente y con el objetivo de dinamitar honras ajenas, credibilidad y legitimidad institucional, por el mero placer de hacerlo”, expresó Chinchilla.