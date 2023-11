Pilar Cisneros pedirá al presidente Rodrigo Chaves que la apoye en polémico tema

La diputada Pilar Cisneros dice que le pedirá al presidente Rodrigo Chaves el apoyo para meterle candela a un polémico tema.

Luego de que este martes se diera a conocer que la Sala Constitucional se trajo abajo el proyectos de Jornadas Excepcionales, más conocidas como 4x3, la diputada oficialista Pilar Cisneros dijo que ella estaba dispuesta a empezar de nuevo y dar la lucha por el tema otra vez, pero para ello hablará con el mandatario Chaves, para que la apoye.

Pilar Cisneros pedirá apoyo al presidente para reiniciar lucha de jornadas 4x3.

No solo Cisneros ha mostrado interés en ver cómo se rescata la iniciativa, la diputada Daniela Rojas, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), dijo que este miércoles presentaría un nuevo proyecto de ley de jornadas 4x3.

“Me alegra mucho que no solo la fracción oficialista, sino gran cantidad de diputados estamos dispuestos a reiniciar esta lucha, a seguir con el proyecto de jornadas 4x3 por una razón muy sencilla y muy importante, esto significa miles de empleo de calidad para muchísima gente en este país y yo me niego a aceptar que esa oportunidades se vayan para Panamá, República Dominicana o México cuando podrían y deberían quedarse para los costarricenses, así que seguiremos luchando en este punto, ojalá el presidente me apoye en esto y otros diputados están dispuestos a apoyarnos para salir adelante con este proyecto”, dijo Pilar Cisneros.

“La Sala Cuarta se lo trajo abajo con una excusa absolutamente improcedente desde mi punto de vista, metiéndose en asuntos internos de la Asamblea Legislativa, violentando la independencia que tiene la Asamblea Legislativa en cuanto a su organización interna y desconociendo que 32 diputados dijimos sí, vamos con este proyecto, contra 17 que dijeron que no”, agregó la legisladora oficialista.

La Sala Constitucional se trajo abajo el proyecto de jornadas 4x3 por un error de procedimiento.

Pero no todos los legisladores ven viable empezar una nueva lucha con el tema ahorita. El diputado Alejandro Pacheco, jefe de fracción del PUSC, es uno de ellos.

“Me parece que es un error que el Gobierno no vio desde el momento en que lo convocó y nos hizo prácticamente perder los meses se sesiones extraordinarias en la cual lo convocó, creo que es un error que se cometió en el cuatrienio pasado (administración anterior) que no lo veo fácilmente subsanable porque, según lo que indica la Sala, habría que devolverse al procedimiento de hace cinco años y no lo veo fácil, me parece que la única forma de solucionarlo es presentando un proyecto nuevo para iniciar otra vez con jornadas 4x3, lo cual no veo viable que pueda pasar en este momento”, expresó Pacheco.