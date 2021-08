Pilar Cisneros sobre candidatura a diputada: “Me llegó la hora de hacer algo por el país”

La periodista Pilar Cisneros Gallo nos explicó con pelos y señales por qué aceptó la candidatura a diputada por el primer lugar de San José por el Partido Progreso Social Democrático de Rodrigo Chaves, quien es el candidato a presidente en las próximas elecciones presidenciales de febrero 2022.

“Siempre fue ajena a la política, la gente lo sabe, pero entendí que hoy más que nunca Costa Rica urge de gente valiente, sin compromisos políticos, que tenga en el primer lugar de su corazón y mente el esforzarse por un país mejor.

“Tengo hijos y nietos, por eso me pregunté qué país les heredaré. Dije no, después sí, después no, después sí. Fue una decisión muy difícil porque nunca fui política. Lo primero que hice fue investigar quién es Rodrigo Chaves, así que investigué profundamente y fue después de revisar su vida que le dije que sí”.

Si doña Pilar llega a la Asamblea, buscará que los actos de corrupción no prescriban nunca para que nadie se vaya 10 años del país y después vuelva como si nada. Cortesía. Si doña Pilar llega a la Asamblea, buscará que los actos de corrupción no prescriban nunca para que nadie se vaya 10 años del país y después vuelva como si nada. Cortesía. (Cortesía)

Doña Pilar, quien trabajó un tanate de años en canal 7 y ahora está pensionada, le respondió a La Teja algunas preguntas sobre su presente y futuro político, algo que asegura, no le pasaba por la mente hace un año.

–¿Para qué se mete en política si está tranquilita y pensionada?

Costa Rica ya no tiene punto de regreso o hacemos algo urgente o nos terminamos de ir al despeñadero. Hay un gran descontento social, mucha desigualdad, demasiado chorizo en las instituciones del Gobierno. Entendí que es ahora o nunca para mí.

–¿Por qué lo pensó tanto?

Porque no soy política, pero me cansé de ver cómo muchos roban y casi nadie hace nada. Entendí que me llegó la hora de hacer algo por el país, un país que todavía tiene salvación. No somos un país pobre, somos un país mal administrado y eso hay que cambiarlo ya.

–¿Le metió carbón Greivin Moya, quien va de candidato presidencial por el Partido Fuerza Nacional, con quien trabajó tantos años en canal 7?

No. Ni he hablado con Greivin. A Greivin lo conozco como periodista, pero no como político. No hemos hablado.

–¿Por qué con Rodrigo Chaves?

Cuando él me habló por primera vez me dediqué a investigarlo y fue así como descubrí a un profesional de gran capacidad, que tiene la experiencia en otros países sobre cómo reactivar economías. Además, no tiene rabo que le majen.

–¿Analizó también al partido?

También. Me gusta que Rodrigo se ha rodeado de gente honesta, valiente y dispuesta a darlo todo por el país, por eso al final no pude decirle que no, encontré a un grupo de gente con las mismas ganas de salvar este país. Me hubiese odiado el resto de mi vida, por cobarde, si no aceptaba entendiendo que sí hay un candidato honesto y un partido con gente honesta.

–Doña Pilar, ¿eso no es lo que dicen todos los políticos?

Por eso ahora es mi deber decirle a la gente que no me crea, que se meta a www.rodrigochaves.org y descubra quién es él, que busquen toda la información que hay. Yo empecé con todas las dudas por tanta politiquería barata y terminé convencida porque en el partido hay agricultores, maestros, pequeños emprendedores, no es un partido infestado de grupos de poder que solo quieren llegar a la presidencia del país para ver de qué tamaño es la tajada que sacan.

Asegura la periodista que es un ahora o nunca para el país y que por eso se metió en política, para arreglar tanta cochinada. Cortesía. Asegura la periodista que es un ahora o nunca para el país y que por eso se metió en política, para arreglar tanta cochinada. Cortesía. (Cortesía)

–En caso de que llegue a ser diputada, ¿a qué le metería mano de inmediato?

Al tema de la corrupción. No podemos seguir con tanta corrupción. Quiero proponer un proyecto de ley para que se le den todas las facilidades al pueblo para que denuncie a los corruptos, que incluso si se destapa un chorizo y el país logra recuperar dinero por esa denuncia, que a la persona que denunció le toque un porcentaje de esa plata recuperada. Urge castigar más duro la corrupción.

También urge un proyecto de ley para que el político corrupto que le roba al país no tenga la opción de irse del país diez años y después volver como si nada. Los casos de corrupción no deben prescribir nunca. Quien le roba al país debe saber que la justicia lo esperará toda la vida.

–¿Qué significa decirle que sí, por fin, a la política?

Dejar atrás mi vida tranquila de pensionada, el tiempo con mi familia, con mis nietos, dejar de leer libros con la constancia que lo hago hasta hoy… pero por Costa Rica vale la pena el esfuerzo, es que no hay mañana, o arreglamos esto ya o nos jodemos todos.



— Seis sabanas más. Doña Pilar está convencida que hay que meterle duro al deporte por eso buscará promover, si llega a ganar una curul, porque todas las provincias del país tengan una Sabana como la que tiene San José, donde se puede hacer deporte competitivo y recreativo, además, que todos los domingos, en los 83 cantones, desde la madrugada y hasta el mediodía, se cierren calles para el deporte familiar y competitivo, así como promover duro el deporte en Limón.

–¿Cómo conectar con la juventud?

Tengo tres hijos jóvenes, por eso también me gustó Rodrigo, porque se preocupa por la juventud. Quiero promover que cuando esos jóvenes hagan prácticas en empresas de la mano de colegios técnicos, se les abra una oportunidad real de quedarse trabajando, que para el empresario no sea tan alto el seguro social, que el joven pueda trabajar para dos o tres empresas y que entre las tres se dividan ese pago.

Quiero meterle mano de inmediato a reforzar los colegios científicos, el TEC, el INA para ofrecer carreras que realmente las empresas necesiten. Si un joven ahora quiere estudiar sociología, periodismo o sicología, cuando se gradúe, después de invertir mucho dinero, se dará cuenta que ya no hay trabajo. Eso debe cambiar.