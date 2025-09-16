Plaza Real Alajuela y Burger King guardan silencio sobre gran pleito, pero la gente no perdona

El centro comercial Plaza Real de Alajuela y el restaurante Burger King, guardan silencio ante el enorme pleito que se dio el lunes 15 de setiembre en ese local comercial.

Un video que circula en redes sociales muestra un enorme zafarrancho en el que se ve a un montón de gente agarrada, volando golpes y hasta destruyendo cosas del lugar.

El pleito se dio el lunes en Plaza Real, Alajuela. (Tomado de redes sociales)

También se ven personas heridas, incluso un guarda de seguridad del centro comercial, se ve sangrando por heridas sufridas en la cabeza.

Ante lo ocurrido, La Teja intentó obtener información sobre lo ocurrido. Le enviamos un correo electrónico a los encargados de Plaza Real consultando qué fue lo que causó el enfrentamiento. Además, preguntamos cuántas personas resultaron heridas, cuál es el estado de ellas, si se entablará algún proceso penal por lo sucedido y si el centro comercial tomará medidas para evitar nuevos enfrentamientos como el ocurrido, pero de momento no hemos recibido respuesta.

También, contactamos a la gente de Burger King a un teléfono que aparece en su sitio web. Nos contestaron y nos dijeron que quien hablaría sobre el tema era una funcionaria de recursos humanos y nos pidieron el nombre y un teléfono para devolvernos la llamada, pero aún no lo han hecho. Tratamos de llamar nuevamente, pero esa vez ya nadie contestó.

La gente estaba descontrolada, hasta hubo heridos. (Captura de video)

Muchas de las personas que vieron el video están indignadas por lo ocurrido y ante el silencio de las dos empresas, les han dejado comentarios en sus redes sociales.

“La seguridad de ustedes da lástima, con el respeto de los pobres señores que se tienen que defender con vasos de cartón, viendo la turba que tenían, pudieron prevenir y no hicieron nada”, escribió un usuario en la publicación que hizo el centro comercial sobre la celebración del 14 de setiembre.

“Favor reportarse sobre el ‘incidente’ de esta tarde. Entendemos que tengan guardias de seguridad, pero claramente no estaban preparados para comportamientos tan desagradables y salvajes de los jóvenes”, escribió otra persona.

“Hagan al menos una declaración del porqué no hubo un buen manejo de la situación, ¿cómo es posible que las agujas siguieran cerradas a pesar de la violencia que hubo adentro? Literalmente encerraron a la gente en pánico", cuestionó alguien más.

Zafarrancho en mall de Alajuela

En el caso de Burger King, la empresa tampoco se ha pronunciado sobre lo ocurrido en redes sociales, han continuado con los posteos normales de publicidad de sus productos.

“¿Ya denunciaron el poco de chatas y tierrosos del desmadre en Alajuela?”, les escribió un usuario en el Facebook.