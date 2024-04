Pleito entre Rodrigo Chaves y Rodrigo Arias es una burla para la gente, dice politóloga

Rodrigo Arias, presidente de la Asamblea Legislativa, y Rodrigo Chaves, presidente de la República, están agarrados del pelo.

Ellos tienen un gran pleito y una politóloga dice que eso en lugar de ayudar al país, es una burla para la población.

El pleito empezó por las duras palabras que pronunció el presidente Chaves este martes en un discurso que dio en Limón, contra los diputados liberacionistas Katherine Moreira y Geison Valverde, las cuales encendieron la mecha.

Rodrigo Arias está enojado por lo que dijo Chaves. Foto: Albert Marín. (Albert Marín)

“Katherine Brown, ¿ustedes la conocen? Sí la conocen, lo que pasa es que se olvidaron de ella, porque ella se olvidó de Limón. Saludos muy especiales para Katherine. Falta también Geison, el de Guápiles. ¿Quién se acuerda de Geison? Otro que se olvidó de su provincia”, aseveró Chaves.

Chaves también habló mal de la contralora, Marta Acosta, al decir que se opone a un proyecto en la provincia de Limón, pero la Contraloría aseguró que no ha emitido criterio alguno, solo hizo recordatorios de lo que la ley permite y lo que no en cuanto a ese tipo de proyectos.

Este miércoles Rodrigo Arias salió en defensa de sus compañeros y de la Contraloría y tomó la decisión de no asistir a una reunión que tenía prevista para el próximo viernes con el mandatario Chaves, con el fin de pedirle apoyo para reelegirse como presidente del Congreso.

Respetar la Constitucionalidad

Rodrigo Arias fue enfático en que el mandatario Chaves debe dar el ejemplo y ser el primero en respetar la división de poderes.

“La institucionalidad costarricense debe ser siempre respetada. Las relaciones de coordinación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo deben transcurrir con ecuanimidad y sosiego, especialmente en medio de las diferencias políticas que tengamos, como le he manifestado en numerosas ocasiones.

Rodrigo Chaves le tiró duro a dos diputados. Foto: Casa Presidencial

“No son de recibo los ataques verbales infundados que procuran socavar la independencia de la Asamblea Legislativa o de la Contraloría General de la República. Por las razones antes mencionadas, debo declinar su invitación para reunirnos el próximo viernes en la Casa Presidencial.

“Nuevamente, le reitero que la confrontación innecesaria solo genera parálisis. El progreso y futuro de Costa Rica solo serán posibles si se tienden puentes que faciliten un diálogo respetuoso y franco entre los poderes, tal y como ha sido la tradición democrática costarricense.

“Le insto a caminar por ese sendero y, si esto fuera posible, estaré en la mejor disposición de conversar con usted cuando a bien lo tenga”, dijo Arias.

Un show político

La politóloga Fanny Ramírez habló sobre le pleito y fue bastante crítica ya que piensa que es una burla para la gente.

“Esto es un show más de los que les gusta montar en la política para desviar la atención de los temas relevantes que hay en el país, me parece que es una burla al costarricense que se estén dando este tipo de dimes y diretes cuando hay que tomar decisiones muy serias en cuanto a la seguridad, la educación, la salud.

“De cara al 1 de mayo lo cierto es que el presidente de la Asamblea Legislativa se elije ahí, los votos van a ser de los diputados, nada tiene que hacer el presidente en esos procesos del Legislativo porque hay separación de poderes, parece a que dos años de la administración Chaves Robles, el presidente todavía no ha terminado de entender cómo funciona la institucionalidad del país”, dijo la politóloga.

La silla del presidente del Congreso está en juego. Foto: Asamblea Legislativa. (Asamblea Legislativa)

El presidente Chaves le respondió a Arias este miércoles en conferencia de prensa y dijo el diputado sobredimensionó lo que dijo.

“A mí me pueden decir, me dicen machista, violador y asesino en foros internacionales. Pero, ¿qué dije? Solamente pregunté por dos diputados que faltan en la actividad y lo que agregué fue: ‘¿No será que como ella (Moreira) se olvidó de Limón, ustedes se olvidaron de ella? Esa es la violencia política que se me atañe’.

“Que no les haya gustado, ¡qué pena! Las puertas de Casa Presidencial están abiertas, mi teléfono está abierto. Yo sí voy a conversar, hay personas que no quieren que yo hable, o hable suavecito, pero mientras haya injusticia en este país, no me voy a callar”, afirmó el mandatario.

La politóloga dijo que el presidente tiene la costumbre de subestimar sus palabras o quitarle el impacto que tienen para la institucionalidad nacional y eso lo ve como una gran irresponsabilidad.