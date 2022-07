Pococí se alista para hacer la olla de carne más grande de la historia

La olla de carne más grande de la historia del país será una realidad gracias a la feria El Gusto Rural 2022, organizada por la Agencia para el Desarrollo del Caribe (Adeca), en la comunidad de Pococí.

Esta feria de la región Huetar Caribe se realizará del 15 al 17 de julio y contará con los pulseadores de la zona, quienes mostrarán y venderán sus productos.

La comilona de olla de carne será el 17 de julio, a eso del mediodía, cuando comiencen a servir uno de nuestros platos típicos más sabrosos. Está confirmado que alcanzará para mil comensales.

Será un ollón de carne para mil personas. Archivo. (shutterstock)

Ólger Irola Calderón, de Adeca, aclaró que El Gusto Rural 2022 será en las instalaciones en las que se realiza la Expopocí (en setiembre), nada más que ellos solo usarán una partecita.

“Venimos trabajando hace varias semanas para que logremos la meta con la olla de carne. Tengo que aclarar que será una olla de carne al estilo Pococí, eso significa que no será la típica olla de carne que todo el país conoce.

“Por ejemplo, en la zona no se produce papa, entonces no lleva, pero sí lleva yuca, ayote, chayote, maíz y hasta malanga, porque son cultivos que usted puede encontrar en la región. A muchas personas les encanta la olla de carne con tacaco y como aquí no se produce, entonces tampoco lleva”, explica don Ólger.

Otra de las diferencias es que traerá buen chile panameño, al mejor estilo caribeño, lo cual no es común en la Gran Área Metropolitana.

Esta será la primera edición de El Gusto Rural y la idea es que sea tan exitosa que se pueda repetir por muchos años. Además, esperan que cada año se haga en diferentes comunidades del Caribe y destacar los productos de cada región como el chocolate y el plátano en Talamanca.

Todos los que coman podrán disfrutar de buena carne y arrocito. Foto Rafael Pacheco. (Rafael PACHECO GRANADOS)

El chef

El gran responsable de dirigir la orquesta de 15 cocineros que le pondrán bonito a la cocinada es el chef Hermenegildo Rodríguez Hernández, nacido en Limón, criado en San José y con más de 35 años de experiencia. Él bretea con el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA).

Hermenegildo nos explicó que la olla de carne se hará a la leña (nos sacó las babas) porque no hay nada mejor para lograr un buen caldo, que a fuego lento.

Todos los cocineros serán de la zona, pero todavía no terminan de definirse.

Don Hermenegildo es el chef que estará a cargo de la cocinada. Cortesía. (Cortesía)

“La otra semana me toca dar dos días de clases para que todos los responsables estemos bien afinados. Serán dos días en los cuales veremos el tema de la limpieza que se debe mantener, cómo preparar la olla como tal, el arroz, el uso adecuado de todos los productos, entre otros temas.

“El sábado 16 de julio vamos a tener un entrenamiento porque vamos a cocinar una pequeñita olla de carne, como para unas 20 personas, y así aclararemos todas las dudas. Tiene que quedarnos bien sabrosa desde esa olla de práctica, porque eso garantiza que la grande también sabrá bien buena”, nos explicó Hermenegildo.

El chef quiso dejar claro que será una olla bien caribeña a la cual le pondrán verduras como la fruta de pan que es un tubérculo.

“Además de muy buena carne, pedí huesos bien carnudos, porque no cabe duda que el hueso le da un tremendo sabor al caldo, ojalá jarrete.

Buen caldo, buenas verduras y buena carne, todo lo que debe tener una buena olla de carne. Archivo. (Adrian Soto)

“Se cocinará todo a la leña ya sea que usemos una sola olla o varias, la idea es que a fuego lento todos los ingredientes vayan soltando poco a poco su sabor y aquel caldo quede bien sabroso”, explicó.

Por montones

Con solo saber la cantidad de ingredientes que tendrá la olla de carne, uno ya empieza a hacerle números: 200 plátanos verdes, 80 litros de agua, 24 kilos de cebolla blanca, 7 kilos de ajos pelados, 35 kilos de malanga, 15 kilos de camote, 15 kilos de ñame, 200 chayotes, 250 elotes y 20 kilos de ñampí.

Además, 80 kilos de carne en pedacitos de 20 gramos, 20 kilos de jarrete, 85 rollos de culantro coyote, 3 kilos de culantro castilla, 25 rollos de orégano, 1 kilo de cúrcuma y 100 chiles panameños, entre otros.

Plato típico

La olla de carne es un plato típico de nuestra cocina y es conocido mundialmente como un cocido de carne con verduras. De acuerdo a la historia, se dice que la olla de carne tiene raíces judías, quienes le llamaban “adafina”. La versión judía tenía carne de cordero, cebolla, ajo, hierbas aromáticas, azafrán, sal y se cocinaba a fuego muy lento por unas cinco horas.

El 17 de julio dese la vuela por Pococí si quiere probar la olla de carne más grande de la historia. Cortesía. (Credit Eyleen Vargas)

Se dice que la olla de carne viene mencionada en el famoso libro Don Quijote de la Mancha, del escritor español Miguel de Cervantes Saavedra, cuando se menciona una comida que llaman “olla podrida”, pero eso de podrida no tiene nada que ver con podredumbre, sino que viene de olla poderida o poderosa, o sea, era considerada en el libro como un plato cargado de nutrientes.

Al llegar al país las recetas española y judía, los ticos las fuimos adaptando y así se convirtió en la famosa olla de carne. En otros países como Cuba, Panamá, Colombia, Ecuador y República Dominicana, le llaman sancocho y cada uno tiene su toque particular.