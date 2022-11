¿Podrán abrir bares y restaurantes para el juego Costa Rica-Japón a las 4 a.m.?

Cuando Costa Rica se enfrente a Japón, en la Copa Mundo Qatar 2022, el próximo 27 de noviembre a las 4:00 de la mañana, muchos bares y restaurantes deberán estar cerrados por Ley. ¿Podrán abrir para ese partido en la madrugada?

Pues para esa respuesta buscamos a los especialistas, Angie Portela, abogada de Apriori, firma de abogados especialistas y nos explica lo siguiente:

“De acuerdo con el ‘Reglamento para el Funcionamiento de Restaurantes’, específicamente lo dispuesto en el artículo 4, el horario de funcionamiento de los restaurantes que pueden vender bebidas alcohólicas (categoría C) está limitado por la Ley Nº 7633 y se encuentra restringido para abrir únicamente entre 11:00 a.m. y 2:30 a.m.

“Los restaurantes que no venden licor no cuentan con limitaciones de horario, por lo que los establecimientos que solo cuentan con patente comercial podrán operar en cualquier horario”, explica la abogada.

Como existen dudas sobre si existe la posibilidad de que los restaurantes puedan abrir en otro horario para ofrecer sus servicios durante los partidos de Qatar 2022, se le hizo la consulta a las distintas municipalidades: en principio, no será posible para los patentados “Categoría C” –sin excepción– abrir sus negocios en horario distinto.

Cada municipalidad tomaría la decisión de si deja que los negocios abran en la madrugada para el 27 de noviembre.

“No obstante, para los establecimientos ubicados en la municipalidad de San José, el Acuerdo 5, Artículo IV, de la Sesión Ordinaria N°. 132, celebrada por la Corporación Municipal del Cantón Central de San José, el 15 de noviembre del año dos mil veintidós, se autorizó la ampliación del horario permitido en las patentes comerciales del cantón central de San José, habilitándose un horario especial de continuación de la actividad de los negocios de los patentados, que así lo deseen, desde las doce media noche del sábado 26 de noviembre hasta las 7:00 a.m. del domingo 27 de noviembre de 2022″, aclara la especialista.

Existe una iniciativa para que el ministerio de Salud amplíe los horarios de otras municipalidades; sin embargo, es importante aclarar que, aún si el ministerio autoriza dicha medida, su acatamiento quedará a decisión de las municipalidades.