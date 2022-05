¿Podría llegar la viruela del mono a Costa Rica?

La viruela del mono reportó su primer caso en humanos en 1970, en la República del Congo.

¿Podría llegar a Costa Rica la viruela del mono? Reino Unido, España, Portugal, Francia, Bélgica, Alemania e Italia en Europa, así como Australia, Estados Unidos y Canadá, ya reportan la presencia de varios casos, una enfermedad que aunque existe desde hace rato, no era común verla en estas latitudes, sino en el oeste de África.

La doctora infectóloga María Luisa Ávila asegura que hay muy pocas posibilidades; sin embargo, no por ello deberíamos confiarnos.

La Teja le consultó este jueves al Ministerio de Salud si se giró alguna alerta en el país o cuáles son las precauciones que debe tener la población para evitar su contagio, pero al cierre de edición de este viernes, aún no habíamos recibido respuesta.

La pediatra e infectóloga agregó que es una alerta mundial para tenerla presente, no es que haya que tomar diferentes medidas de salud pública.

“La viruela del mono es una enfermedad viral que ha existido desde hace muchísimo tiempo, no es nueva (se identificó por primera vez en humanos en la República Democrática del Congo en 1970). Lo que ha venido cambiando es que el ser humano se ha metido en espacios que son ocupados por estos animales y de ahí han adquirido el virus y lo han transportado”, explicó la doctora Ávila.

La historia de esta enfermedad en nuestro continente inició en el 2003, cuando se diagnosticó un brote de viruela de mono en Estados Unidos que estaba asociado con un embarque de animales exóticos de Gambia a unas tiendas de mascotas norteamericanas.

“En ese cargamento venían también unas ratas gigantes de Gambia que eran usadas en experimentos junto a unos perritos de la pradera que se contagiaron, se los vendieron a unas personas, mordieron a sus dueños y ahí empezaron a desarrollar la lesión que es muy similar a la de la varicela, pero en la viruela todas las lesiones se parecen”, explicó la exministra de Salud.

María Luisa recordó que al sacar un animal de su hábitat, no solo se lo trae a él, también todas sus enfermedades.

Síntomas

Las erupciones en la piel son el principal síntoma, estas contienen material contagioso por lo que se puede pasar mediante las relaciones sexuales, pero no es la forma más frecuente de contagio.

Los demás síntomas son fiebre, dolor de cabeza, dolor de cuerpo, ganglios inflamados, escalofríos, agotamiento, que pueden pasar en otras enfermedades como el dengue, influenza o el mismo covid. Tienen una duración de entre 14 y 21 días y se curan solos.

Las erupciones en la piel se pueden dar con más frecuencia en rostro, manos y pies.

La forma más fácil de que se enferme es si lo muerde un animal que está contagiado o que toque las lesiones que tenga una persona infectada.

“Una persona contagiada puede enfermar a las personas que estén con él a través de secreciones respiratorias, fluidos corporales o el contacto con las lesiones en la piel”, explicó la infectóloga.

Se parece mucho a la viruela que ya está erradicada en el mundo y aunque se llama viruela del mono hay otros animales que lo transmiten como ardillas pequeñas y roedores.

No hay ningún tratamiento probado contra la enfermedad aunque en Estados Unidos se usaron algunos antivirales que eran para la viruela, pero como esta ya no existe, no hay tanta disponibilidad.

Puede presentarse tanto en niños como en adultos.

Podría ser mortal, según la cepa, que va de una de cada cien personas y la más grave, podría matar a una de cada 10 personas que la adquieran.

OMS la estudia

La Organización Mundial de la Salud (OMS) indicó esta semana que se interesa de cerca en el hecho de que algunos casos en Reino Unido parecen haber sido transmitidos al interior de la comunidad homosexual.

“Realmente necesitamos entender mejor el alcance de la viruela del mono en los países endémicos... para entender de verdad cuánto está circulando y el riesgo que significa para las personas que viven allí, así como el riesgo de exportación”, dijo la epidemióloga de enfermedades infecciosas Maria Van Kerkhove, en una rueda de prensa de la OMS.

La agencia británica de Seguridad Sanitaria (UKHSA) señaló que la viruela del mono no se había caracterizado anteriormente como una enfermedad de transmisión sexual y subrayó que “puede transmitirse por contacto directo durante las relaciones sexuales”.

“Cualquier persona, sin importar su orientación sexual, puede transmitir la viruela del mono a través del contacto con fluidos corporales, llagas de viruela del mono u objetos compartidos (como ropa y ropa de cama) que hayan sido contaminados con fluidos o llagas de una persona con la enfermedad”, señalaron los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos en un comunicado.

La institución añadió que los desinfectantes domésticos pueden matar el virus en las superficies.