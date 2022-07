Polémica en Sarchí: ¢20 millones dividen al cantón

El lanzamiento de la campaña “Un rojo por la carreta” por parte de la Asociación Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Sarchí, levantó roncha en la comunidad alajuelense.

La carretota está ubicada en el parque de Sarchí. (Jose Cordero)

La iniciativa se puso en marcha para recoger ¢20 millones y restaurar la carreta más grande del país, que se encuentra en el parque local desde mayo del 2006, cuando se construyó por iniciativa de la misma cámara.

La carretota mide 14 metros de largo, 3,80 metros de altura y pesa casi dos toneladas; esta es la segunda vez que necesita intervención. Ahora una parte de los millones que se buscan serían para ampliar el galerón que la protege y hacer que cubra el timón (pieza larga), que luce dañado por los efectos de la lluvia y el sol.

La Teja conversó con Ofelia Argüello Castro, presidenta de la asociación, para conocer los detalles de la campaña y su opinión frente a las voces que se oponen a la campaña para recoger plata.

“La carreta está demasiado deteriorada, el timón está totalmente podrido. Es la segunda vez que se restaura porque no hemos encontrado un producto que la proteja y que no se vuelva a dañar”, dijo Argüello.

Varios arreglos

Y aunque la meta actual son ¢20 millones, creen que serán insuficientes porque deben agrandar el galerón.

“Hay que cambiar algunas piezas, las ruedas, sobre todo la que da al lado de la carretera. Hay que rasparla toda prácticamente, volverla a pintar y decorar”, dijo la encargada de la campaña.

Doña Ofelia sabe que hay gente que ha comentado que cómo piden tanto dinero si hay habitantes del cantón que ni siquiera tienen casa.

Ella recuerda que la comunidad vive del turismo y que si nadie la visita, no venden y por eso trabajan en mejorar los atractivos del pueblo; según Argüello, el atractivo principal que tienen es la carretota.

Los que quieran apoyar la campaña pueden sumarse con un Sinpe. (Cortesía)

Uno de los que levantó su voz fue Martín Alfaro, que participó en la construcción del monumento junto a su padre, Fernando Alfaro, y su tío Elías Alfaro, expropietarios de la Fábrica de Carretas Eloy Alfaro.

“Me parece una barbaridad que quieran cobrar esa cantidad de plata cuando a mí me dijeron (Sigifredo, miembro de la asociación) hace aproximadamente un año, cuando me ofrecí a repararla dando la mano de obra, la madera y la pintura sin cobrarles nada, me dijeron que no por que había firmado un contrato de mantenimiento de por vida. Entonces si es así, ¿por qué ahora están cobrando?”, se preguntó Alfaro.

Doña Ofelia asegura desconocer dicho ofrecimiento y le pidió a don Martín y a todos los que se han opuesto al proyecto acercarse con soluciones y no con críticas.

“La mayoría de las críticas vienen de gente que vive como todos, de las artesanías, porque eso es lo que mejor sabemos hacer aquí”, agregó la presidenta.

Martín Alfaro participó en la fabricación de la carreta original junto a su padre Fernando Alfaro (qdDg). (Cortesía)

Desaire

Don Martín respondió a esas palabras que luego de semejante desaire que le hicieron, ¿qué ganas va a tener de acercarse a la asociación?

Don Martín se dedica a la fabricación y reparación de carretas de manera independiente desde hace unos diez años, ahora desde su casa, ya no en la fábrica que fue de la familia y cambió de manos hace unos años.

El timón es lo que está más deteriorado, totalmente podrido por las lluvias y el sol que lo afectan directamente. (Cortesía)

Aunque la carreta se hizo con fondos de la asociación, en esta oportunidad la Municipalidad de Sarchí les echara la mano por tratarse de un bien común.

Participación para varios

Doña Ofelia dijo que la idea es que en los arreglos de la carreta gigante participen varios artistas locales, que tienen mucho talento, y que no serán pocos los que se beneficiarán con las reparaciones.

“Para la ornamentación de la carreta se van a escoger varios pintores, aunque solo uno será el que esté a cargo y dirigirá el diseño. Todos queremos ver la belleza ya terminada y no será rápido porque hay que darle chance a la pintura de secarse”, comentó Argüello.

Si usted quiere sumarse a la campaña para restaurar este monumentote para uno de nuestros símbolos nacionales puede hacer su aporte por medio de Sinpe móvil al 8692-1357, a nombre de la asociación.

También puede aprovechar la feria de muebles y artesanías que harán del 12 al 21 de agosto.