Policía costarricense que falleció en guerra de Ucrania no debía de estar en el lugar del ataque

El policía tico estaba en Ucrania desde octubre del 2022 (Cortesía)

Roy Rojas, policía costarricense que falleció el sábado en la guerra de Ucrania contra Rusia, perdió la vida por estar en un lugar que no le correspondía.

Rojas se despidió de este mundo muy pronto, con tan solo 38 años, pero con la satisfacción de cumplir un sueño por el que se esforzó mucho, como le contó a La Teja, en mayo anterior, cuando contamos su historia.

A pesar de que era un apasionado por su trabajo y tenía el deseo de hacer la diferencia en una causa que lo afectaba moral y socialmente, en el momento de su muerte estaba en un lugar que no le tocaba.

Así nos lo contó una de sus mejores amigas y personas más cercanas, Corina Vartan Nistor, quien conoce a Rojas desde que estaban en el colegio.

Vartan tenía una relación muy cercana con el soldado, razón por la que hablaban casi todos los días, incluido este jueves 10 de agosto, cuando le comentó que estaba molesto porque tenía que ir a combatir a un lugar que no le correspondía.

“El miércoles me dijo ‘no sabe lo que pasó’ y le pregunté qué pasó y me dijo que ayer (el martes) salió un grupo de solo peruanos al frente, y que en la mañana (miércoles) reportaron dos heridos, un muerto y un desaparecido y a él lo mandaron al mismo sitio”, contó.

El policía siempre estuvo emocionado por combatir y defender el territorio ucraniano, pero según Vartan, el jueves estaba molesto con la idea de tener que ir al lugar en el que murieron sus compañeros.

“Es verdad que el jueves estaba enojado, a él no le tocaba ir ahí. Fue que dos de los que tenían que ir, habían renunciado en el último momento y por eso le tocó a él.

Le pregunté ¿qué iban a hacer ahí? ¿Que por qué los mandaban a ese lugar después de que habían matado a esos peruanos?, y dijo que si ellos no van, entonces los rusos agarran esas posiciones y que estaban escondidos en trincheras, que eso no le gustaba, porque ante un ataque no se podían defender, que lo único que hacían eran esperar a que no les caiga artillería”, recordó.

Vartán asegura que esa fue la última comunicación con Rojas, se despidió diciendo que iría ahí por dos días y no iba a tener comunicación, después de eso lo que supo fue que su gran amigo había fallecido y sin poder despedirse, pero haciendo lo que lo hacía feliz.