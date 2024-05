Policía penitenciaria revela lo que ella y sus compañeras sufren por los chalecos de seguridad

Yenny Vindas tiene 15 años de trabajar como policía penitenciaria y se desempeña en el centro Vilma Curling Rivera, más conocido como el Buen Pastor.

Ella dice que disfruta mucho su trabajo, sin embargo, hay una situación que le incomoda bastante porque pone en riesgo su salud y hasta su vida.

Hay un problema con los chalecos de seguridad que los oficiales penitenciarios usan, están hechos para hombres y eso afecta a las mujeres.

Las oficiales piden chalecos de seguridad hechos para ellas para dejar atrás las incomodidades. Foto: Cortesía. (Cortesía de Jenny Vindas)

El tema ya fue denunciado ante el Ministerio de Justicia y ya hasta la Defensoría de los Habitantes está detrás del tema, porque es algo que hay que resolver rápido.

“Nosotros utilizamos dos tipos de chalecos, los antibalas que se usan cuando cuidamos o hacemos custodia en los fortines, que es cuando se cuida el perímetro del centro penal desde la altura, se usa por diferentes eventualidades que se pueden dar. Con esos chalecos antibalas ahorita no hay problema porque tienen la garantía vigente y están buenos, se le da uno por semana a los oficiales y se le da a cada uno acorde a su medida.

“La situación complicada es con los chalecos de seguridad o antipuntas, que son los que se utilizan mientras uno traslada población privada de libertad dentro del perímetro del centro penal, por ejemplo al consultorio médico. También deben usarlo las compañeras que están en los pabellones custodiando las privadas de libertad, según una circular que había enviado el Ministerio de Justicia, tienen que usarlo durante toda la jornada laboral, es decir, las doce horas”, contó la oficial.

Vencidos e incómodos

El tema con estos chalecos de seguridad es que muchos están vencidos, es decir, los materiales protectores ya perdieron la garantía, y además, no están personalizados para cada funcionario.

“Hay compañeras pequeñas, otras más grandes, algunas más gruesas, o más flacas y el usar un chaleco que no le queda bien a una persona no está bien, si yo me pongo uno que me queda grande, me va a limitar a la hora de reaccionar en una eventualidad, porque me va a estorbar en la parte de la cintura o los hombros, por decir algo, va a andar flojo, igualmente si queda pequeño no va a cubrir las partes que el chaleco debe de cubrir y eso representa un riesgo.

Ya les han tomado medidas a las oficiales, pero aún nada que llegan los nuevo chalecos. Foto: Cortesía. (Cortesía de Jenny Vindas)

“Por otra parte, el usar un chaleco que no está hecho a su medida, durante doce horas, es complicado, implica llevar un peso que no está acorde con su cuerpo y genera molestias en la espalda. También se da el problema de que presiona los senos y eso es incómodo, causa molestias, se siente una presión y hasta duele, por eso necesitamos que nos den unos chalecos hechos para el cuerpo de la mujer”, agregó la oficial.

La Defensoría de los Habitantes señaló que con estos chalecos debe considerarse la perspectiva de género en su diseño, ya que el cuerpo de las mujeres es distinto al de los hombres.

La institución solicitó información a las autoridades del Ministerio de Justicia y Paz para conocer las acciones realizadas para la adquisición de estos chalecos, a raíz de una queja presentada por la Unión Nacional de Trabajadores y Trabajadoras (UNT).

El 5 de abril la Dirección de Adaptación Social informó a la Defensoría que se cuenta con un contrato activo para la compra de chalecos de seguridad, ya se adquirieron 1.231 unidades. También informó que se han dejado de utilizar un grupo de chalecos debido a su vencimiento: 1.971 entre el 2021 y el 2024.

En camino

Adaptación Social señaló que también se hizo una carga al contrato para la adquisición de 67 chalecos femeninos. La idea es dotar de estos chalecos especiales a 134 agentes de policía femenina en una primera etapa.

Al consultarle directamente al Ministerio de Justicia este se sacudió y dijo que ya tomó cartas en el asunto.

Las oficiales se quejan de que los chalecos están hechos para hombres. Foto: Andrés Arce. (Andrés ARCE / GN)

“Debemos aclarar que más bien ha sido esta administración la que se dio cuenta de la ausencia de este implemento y por ello desde el año pasado se incluyó dentro del presupuesto para el ejercicio 2024, siendo que este año vamos a hacer realidad la compra de chalecos para las mujeres que integran nuestra Policía.

“Desde el mes de febrero pasado se inició con la actividad de tallaje para comprar los chalecos de acuerdo a las tallas de las compañeras, para ello se visitó la cárcel de mujeres, y vamos a continuar con las demás cárceles en el país donde hay personal policial femenino trabajando. La adquisición la podemos realizar porque contamos con un contrato vigente que es público y está disponible en el sistema SICOP”, detalló el ministerio.

Las oficiales esperan que el tema no quede solo en promesas y que pronto lleguen los chalecos prometidos.