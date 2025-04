A jóvenes ticos les está dejando de importar la política: “Ni si quiera sé el nombre del presidente”

Para nadie es un secreto que la política puede llegar a ser difícil de digerir. Cada vez son más los pleitos que se arman entre el presidente, los diputados y ministros, por lo que hay cieras figuras que generan resistencia en la población y hasta mencionar el tema en una cena familiar podría hacer que terminen agarrados del pelo.

Es por eso que no asombra que sean cada vez más los jóvenes que no se sienten atraídos e, incluso, que no les interese en lo absoluto la política.

Los jóvenes cada vez se sientes más y más desconectados de la política y las razones son varias. (Cortesía: María José Artavia, Sofía Guillén y Andrés González./Cortesía: María José Artavia, Sofía Guillén y Andrés González.)

Ahora, ¿qué tan desconectados están? Según el más reciente informe “Jóvenes en Costa Rica entre la democracia y el autoritarismo”, solo el 17% de los ticos jóvenes muestran interés activo en esta.

Mientras que un 46% de ellos tienen poco o ningún interés en la política.

Un dato que llama muchísimo la atención es que las mujeres son el grupo que muestra un interés particularmente bajo hacia la política, solo un 12% tiene interés, mientras que el 50% no tiene interés del todo, un 36% tiene algún interés y el 2% no se decide.

En La Teja nos dimos a la tarea de conversar con seis adultos jóvenes de entre los 18 y los 35 años que no se sienten interesados ni atraídos por este ámbito, para que nos contaran el por qué.

Desencanto

“A mí no me interesa en lo absoluto la política, ha sido de toda la vida, nunca me ha llamado la atención ni me ha interesado. Sinceramente, ni siquiera conozco el nombre del presidente”, nos contó Fernando Carillo, de 20 años.

“Normalmente, solo me centro en mí y en la gente que tengo cerca y me aburre todo lo demás, me levanté un día y dije: ‘mae, esto sinceramente no me interesa’”.

Además, Fernando nos contó que los pleitos que se arman, al hablar de política, no ayudan.

Fernando no quiere tener nada que ver con la política. (Cortesía: Fernando Carillo/Cortesía: Fernando Carillo)

“Cuando veo a la gente hablando de política, están peleando o discutiendo, hablando del tema angustiados o molestos, entonces tampoco me parece algo en lo que quiera meterme para andar igual”, admitió.

Al otro lado de la moneda, tenemos casos como el de María José Artavia, de 26 años.

Ella, en algún punto de su vida, sí se interesó en la política pero, con el paso de los años, le fue perdiendo la fe.

“Conforme fui creciendo, veía que realmente la política no tenía y ni tiene nada que me beneficiase directamente. No hay ningún partido que haya hecho algo que me interese, ni candidatos que me llamen la atención”, explicó.

“Ahora me siento superdesconectada de ese tema porque, ni siquiera pongo atención a las noticias. Por más que sucedan cosas que la sociedad considera importantes, no me afectan directamente, mi entorno personal sigue siendo el mismo”.

María José admite que este tipo de pensamiento le permite vivir con mucha paz.

El desencanto es parejo y la Asamblea Legislativa no se salva de las quejas. Foto: Marvin Caravaca. (Marvin Caravaca/Marvin Caravaca)

“Parte de lo que me hace ser feliz hoy en día ha sido ignorar este tipo de noticias, porque lo poco que he logrado ver es que la situación política de Costa Rica es pésima, así que mejor vivo en mi burbujita y todo es tuanis aquí dentro”.

Similar es el caso de Tamara Chavarría, de 25 años, quien está cansada de no ver un cambio.

“A veces me gustaría estar más informada para tomar una mejor decisión, que no sea nada más votar por los colores que los tatas de uno votan, porque son los mismos de siempre”, lamentó.

La mayoría de jovenes siente rechazo hacia los partidos políticos y prefiren votar por una figura. Foto: Archivo. (Alonso Tenorio)

“Pero, cada vez que uno intenta meterse en esto o averiguar un toque, solo ve puros desmadres y pleitos. Yo sigo a varios diputados y muchas veces creo que están ejerciendo bien, pero después salen gritando o haciendo o diciendo una tontera, entonces uno queda bateado.

“Todo es lo mismo, puras mentiras, puro chorizo, ya uno tiene cero esperanzas de que alguien vaya a hacer algo bien”.

Sin sabor

Maricruz Rodríguez es otra tica, de 28 años, que tiene un importante sinsabor con la política.

“Mi falta de interés viene desde la escuela y el colegio, nunca he sido afín con el área de ciencias sociales. Por otro lado, nunca fui educada en mi hogar con mucha información al respecto. En mi familia no se promovía mucho el interés en eso”, reveló.

“Supongo que la percepción que me da la política es que todo es mentira, todo es polémica, todo es por interés de ellos mismos y, realmente, puedo ser parte de ese porcentaje que piensa que todos van a ser lo mismo.

“Sí creo que hay que ejercer y votar, pero no le tengo fe a la política”.

Por su parte, Sofía Guillén --no, no es la diputada-- tiene 28 años y dice que gran parte de su desencanto con la política es gracias al presidente Rodrigo Chaves.

Las actitudes del presidente Rodrigo Chaves han hecho que muchos jovenes se sientan desconectados con la política. Foto: Ezequiel Becerra/AFP. (EZEQUIEL BECERRA/AFP)

“En algún momento intenté involucrarme, pero después quedó Rodrigo Chaves y me parece increíble cómo dejamos que alguien, con denuncias tan graves como las que él tiene, llegara tan lejos, independientemente de que haya tenido o no buenos planes de gobierno.

“Me parece una burla, sobre todo a las mujeres, el hecho de que hayamos decidido ignorar por completo todo esto y lo tengamos de presidente”, sentenció.

“Creo que nada más trato de ignorarlo, porque creo que las personas que nos están gobernando no son las aptas. Y, a ver, sí me importa, pero estoy enojada y frustrada, y no quiero saber nada”.

El “efecto Chaves”, también lo ha vivido Andrés González, de 31 años.

“Mi desinterés es sustancialmente reciente, ya que mi madre es ferviente partidaria de Chaves y eso hace que tratar de explicarle algunos conceptos sea un indicador de discusión.

“Sin embargo, me di cuenta de que no quería saber más de política porque hasta me desentendí de la actualidad nacional. Es frustrante ver cómo la gente cae en acciones demagogas y, el partido político que llegó al poder y sus esbirros me quitan todo el interés”.