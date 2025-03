Abogado que atrasaría juicio de La Trocha es el mismo que representa a Rodrigo Chaves

José Miguel Villalobos, actual abogado del presidente de la República, Rodrigo Chaves, podría ser el causante de que el tan esperado juicio por el caso de La Trocha se atrase varios años más.

José Miguel Villalobos, abogado del presidente Chaves, le chocan sus agendas por los casos de La Trocha y Fénix. (Jose Cordero)

Así lo dio a conocer la magistrada Patricia Solano, presidenta de la Sala Tercera, en el programa Nuestra Voz del medio Amelia Rueda, donde adelantó que de no llevarse a cabo este 31 de marzo, como está pactado, el juicio se atrasaría por hasta dos años.

Ahora, ¿por qué se retrasaría por tanto tiempo? Porque se debe coordinar nuevamente las agendas de las más de 30 personas que forman parte de la investigación.

“Porque es una gran cantidad de intervinientes, podríamos reprogramar este debate. Tenemos a los jueces, tenemos las salas de juicio, tenemos a los fiscales, están los otros defensores y por un solo defensor particular el juicio no se puede hacer y no es conveniente en esos casos separar el proceso”, dijo la magistrada.

Prioridades

Resulta que Villalobos no puede participar del juicio de La Trocha, un caso que dicho sea de paso lleva 13 años en proceso, ya que también forma parte del equipo defensor en otro pleito muy sonado: el caso Fénix.

Para refrescarles la memoria, el caso Fénix está centrado en una organización criminal dedicada al narcotráfico y al lavado de dinero, que, supuestamente, utilizaba diversas empresas y propiedades, incluyendo una hacienda ganadera llamada Fénix, así como bares, restaurantes y demás, para blanquear fondos provenientes del narcotráfico.

El juivio por el Caso Fénix inició este mes de febrero. (Yirén Altamirano Bolaños/Yirén Altamirano Bolaños para LN)

Esta investigación nació en 2019 tras una alerta de la Unidad de Inteligencia Financiera del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) sobre actividades financieras sospechosas en Pérez Zeledón.

El juicio por el caso Fénix inició el pasado 24 de febrero y desde antes Villalobos notificó que no podía participar del juicio de La Trocha, que estaba pactado desde hace dos años para iniciarse a mediados de este mes de febrero, ya que se encuentra ocupado con el caso por narcotráfico hasta el 30 de setiembre.

Según dijo el defensor, el caso Fénix tiene prioridad, ya que hay tres imputados privados de libertad.

En cambio, en La Trocha, donde él representa a Manuel Serrano y Miguel Ramírez, dos exfuncionarios del Consejo Nacional de Vialidad, no hay cargos de ese tipo.

La Constitución Política deja muy claro que todo el mundo tiene derecho a escoger a su abogado. (Tomás F. Arias Castro.)

Pero, ¿se justifica dar esta prioridad?

Según el exjuez y abogado penalista, Ewald Acuña, si bien no es lo ideal, está amparado en la ley.

“Hay un principio constitucional fundamental y es que la persona tiene derecho a tener el abogado de su confianza, entonces hay que mejorar el sistema de coordinación de agendas, porque el poder judicial cuenta electrónicamente con la defensa pública, pero, no a los defensores privados y eso provoca este tipo de trastornos”, explicó.

Problemas y soluciones

No obstante, Acuña aclaró que en este momento se baraja una propuesta dentro de la Corte Plena para que, en los casos en que uno abogado no pueda representar a sus clientes por choque de agendas, se le pueda sustituir, pero, para el experto esa no es la solución.

“Creo que eso tiene roces de inconstitucionalidad, hay soluciones más sensatas. Los tribunales cuando saben que las agendas son complicadas, piden con anticipación las agendas de los abogados particulares y así evitan los choques.

El juicio por La Trocha Fronteriza lleva años de espera y aún no se logra pactar. Foto: Carlos Hernández.

“Otra solución es la del Código Procesal Civil donde se dice que, en este tipo de casos, la persona imputada deberá nombrar por lo menos dos abogados para evitar estos problemas.

Este martes cientos de manifestantes pidieron la renuncia del Fiscal, Carlo Díaz, por su descontento con el sistema judicial del país. Foto: Jorge Navarro. (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Críticas

En diversas ocasiones, el presidente Chaves ha salido a quejarse de la Fiscalía y el Poder Judicial, asegurando que en casos de interés nacional, como La Trocha, los procesos son demasiado lentos.

Y ahora es su propio abogado quien está pidiendo un atraso, entonces, ¿cómo explica Villalobos esta contradicción?

Rodrigo Chaves constantemente se queja de los atrasos en los procesos judiciales y ahora es su abogado quien los retrasa. Foto: Ezequiel BECERRA/AFP (EZEQUIEL BECERRA/AFP)

En La Teja nos pusimos en contacto con Villalobos y cuando se le cuestionó el por qué aceptó este caso a sabiendas de que podría atrasar el juicio por La Trocha, sí estaría dispuesto a atrasar por más tiempo La Trocha, en el eventual caso de que se alargue el juicio por el Caso Fénix y, cómo explica la contradicción con lo que ha criticado el presidente Chaves, esto respondió:

“Yo acato las instrucciones que fijan los tribunales y estos me dice que tengo que estar en un proceso en el que hay personas detenidas”, antes de asegurar que de haber sabido que las fechas le iba a chocar, jamás hubiera aceptado el caso Fénix.

En cuanto a la respuesta sobre la contradicción con lo del presidente Chaves, no vale la pena replicarla, ya que vino cargada de faltas de respeto.

En La Teja tramitamos una consulta a través del departamento de comunicación de Casa Presidencial, para saber qué opina el presidente Chaves de que por culpa de su abogado se atrase el juicio de uno de los casos que él más critica, pero para el cierre de esta nota, no se obtuvo respuesta.