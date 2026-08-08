Activista y comunicadora Silvia Ziesing asegura que tuvo que dejar Costa Rica por persecusión política

En una amplia declaración difundida en un video que compartió en sus redes sociales, la activista y comunicadora Sylvia Ziesing Camacho, señala que tuvo que abandonar Costa Rica hace aproximadamente seis meses como consecuencia de lo que describe como una constante “persecución política” e intimidación estatal.

Según expone, diversas organizaciones no gubernamentales (ONG) le habrían recomendado salir del país a la brevedad; sin embargo, ella decidió aplazar su partida hasta el 1 de febrero, en horas de la tarde, para poder votar. “No me iba a ir del país sin votar”, dijo en un video.

Sylvia Ziesing asistió a una actividad en el TSE en diciembre. (Foto: Tomada de redes sociales de Sylvia Ziesing/Foto: Tomada de redes sociales de Sylvia Ziesing.)

Sylvia es una creadora de contenido que agarró fuerza en redes sociales por subir contenido criticando a Rodrigo Chaves, Laura Fernández y el oficialismo, usando un lenguaje popular.

Amenazas de la DIS

De acuerdo con su testimonio, las presuntas acciones de vigilancia comenzaron meses antes de su salida. Ziesing afirma que la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS) mantenía un seguimiento continuo hacia su persona y hacia compañeros como Estella Chinchilla, asegura que en “carro que nos seguían” y “carros que se parqueaban frente a nuestras casas”.

Relata también que, durante la salida de una reunión privada, un hombre que las acompañaba habría realizado una maniobra vehicular con la que supuestamente comprobaron la presencia de vigilantes de la DIS tras de ellas.

Ziesing sitúa un punto de inflexión el 13 de enero, tras una reunión realizada con agricultores en el cantón de Escazú. Sostiene que al finalizar dicha actividad, el Gobierno —a través de la DIS— habría presentado una presunta “denuncia falsa”. Afirma que dicha acusación los señalaba por un presunto “intento de magnicidio” contra el mandatario Rodrigo Chaves.

En sus declaraciones, sostiene que las autoridades habrían infiltrado a un agente de la DIS en la reunión campesina para “inventar que nosotros habíamos dicho algo en esa línea”. No obstante, asevera que la acusación cayó por su propio peso debido a que los propios asistentes habían grabado la reunión de forma completa.

Sylvia Ziesing Camacho asegura que salió del país el 1 de febrero después de votar. (Foto: Tomada de su perfil de Facebook /Foto: Tomada de su perfil de Facebook)

Denuncias de hostigamiento, agresiones y supuestas amenazas en la vía pública

Ziesing afirma haber recibido de forma recurrente “mensajes constantes, amenazas de muerte, amenazas de violación en grupo, amenazas a mi familia” con datos concretos de sus direcciones de residencia.

Asimismo, detalla los siguientes incidentes específicos:

Huida temporal del GAM: Asegura que dos días después de la denuncia pública, ella, Chinchilla y otros involucrados tuvieron que abandonar temporalmente sus hogares y el Gran Área Metropolitana para resguardarse.

Asegura que dos días después de la denuncia pública, ella, Chinchilla y otros involucrados tuvieron que abandonar temporalmente sus hogares y el Gran Área Metropolitana para resguardarse. Intimidación presencial en Heredia: Señala que a finales de enero se encontraba sola realizando mandados en Heredia cuando presuntamente dos sujetos se le acercaron por la espalda para amenazarla de muerte en persona, obligándola a huir hasta el vehículo de su esposo.

Señala que a finales de enero se encontraba sola realizando mandados en Heredia cuando presuntamente dos sujetos se le acercaron por la espalda para amenazarla de muerte en persona, obligándola a huir hasta el vehículo de su esposo. Ataque vehicular en el TSE: Refiere un incidente previo al acudir al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) junto con Chinchilla para interponer una denuncia. Asevera que una multitud de simpatizantes del oficialismo las abordó con “palos de las banderas y agarraron el carro a golpes”. Ziesing denuncia que los oficiales de la Fuerza Pública en el sitio se habrían negado a brindarles asistencia, logrando ingresar al parqueo únicamente gracias a la intervención del personal de seguridad propia del TSE.

Refiere un incidente previo al acudir al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) junto con Chinchilla para interponer una denuncia. Asevera que una multitud de simpatizantes del oficialismo las abordó con “palos de las banderas y agarraron el carro a golpes”. Ziesing denuncia que los oficiales de la Fuerza Pública en el sitio se habrían negado a brindarles asistencia, logrando ingresar al parqueo únicamente gracias a la intervención del personal de seguridad propia del TSE. Supuesta trampa a su esposo: Afirma haber recibido una alerta interna dentro de la misma DIS de parte de personal con sentido ético, advirtiéndoles que supuestamente intentaban “tenderle básicamente una trampa a mi esposo” mediante llamadas sospechosas de antiguos conocidos.

Le dieron asilo político

Sylvia Ziesing confirma que se encuentra en un país extranjero tras someter su expediente a las autoridades locales, las cuales le otorgaron la condición de refugiada y protección internacional al considerar que la situación personal y la coyuntura política en Costa Rica así lo ameritaban. Indica que ha mantenido este proceso en reserva por recomendaciones de seguridad y aclara que el procedimiento legal correspondiente aún continúa su curso.

Aseguró que ahora le cuesta subir contenido a sus redes sociales y contestar mensajes por la diferencia horaria del país en el que está con Costa Rica.

La Teja envió un correo a Presidencia para conocer su reacción ante lo que dice Ziesing, pero al cierre de esta nota no habíamos recibido respuesta.

Nota hecha con IA y revisada por un editor.