Álvaro Ramos tiene dos curiosos agüizotes, ¿se imagina de qué tratan?

Si hay algo que nos caracteriza a los ticos es que somos bien supersticiosos. A diferencia de lo que muchos podrían pensar, esa lógica aplica también para los políticos y Álvaro Ramos, precandidato del partido Liberación Nacional, es el ejemplo perfecto.

Álvaro Ramos no deja nada a la suerte y anda muy bien encomendado con sus agüizotes. Foto: José Cordero. (Jose Cordero/José Cordero)

Logramos robarle un par de minutos en su atareado día para conversar con él y nos enteramos de algo muy curioso.

Resulta que Ramos tiene dos agüizotes muy peculiares.

LEA MÁS: Álvaro Ramos hizo algo que pocas veces se ve cuando un candidato emite su voto

“No sé si le llamaría agüizotes, pero sí, siempre ando una medallita de la Virgen y, ahora en estas campañas, curiosamente, siempre ando un cubo Rubik”, nos contó.

“La medalla es de un grupo religioso al que pertenezco (no quiso revelarnos cuál) pero significa, básicamente la protección de la Virgen, todo el tiempo.

Esta es la medalla de la virgencita que Álvaro Ramos anda bien guardada en su billetera. Foto: José Cordero. (Jose Cordero/José Cordero)

“El cubo Rubik, en realidad ha sido una afición mía desde la adolescencia. De hecho me han escrito un montón de compañeros del colegio que se acuerdan de que yo siempre andaba armando el cubo Rubik”, nos contó entre risas, “pero en realidad nació cuando yo estaba en la Caja”.

Según nos explicó, este aparato en el que uno tiene que mover cuadrados para poner todas las caras de un mismo color, le ayuda a bajar las revoluciones.

LEA MÁS: Convención del Partido Liberación Nacional en fotos: le contamos cómo estuvo la votación

“Me di cuenta que era algo que me relajaba, entonces ahora en la campaña dije ‘nombre, esta campaña con el nivel de estrés que uno se maneja’ y lo empecé a armar”.

Ahora, ¿qué tan rápido puede armar este rompecabezas? Si bien no se considera un pro, no lo hace para nada mal.

Álvaro Ramos se tomó el tiempo de contarnos un par de curiosidades sobre su vida. Foto: José Cordero. (Jose Cordero/José Cordero)

“En algún momento lo podía armar en menos de dos minutos, regularmente. Ahora no me he tomado el tiempo, pero creo que la mayoría de las veces es como tres o cuatro minutos, tendría que tomarme el tiempo para estar seguro”, bromeó.

Álvaro Ramos, al igual que el resto de precandidatos Gilberth Jiménez, Carolina Delgado y Marvin Taylor, están a la espera de los resultados de esta campaña electoral.

Las meses de votación cerraron a las 6 de la noche y los primeros resultados deberían estar llegando pasadas las 8 de la noche.