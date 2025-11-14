Aquí puede seguir la comparecencia de Rodrigo Chaves en la comisión que analiza levantarle la inmunidad

Rodrigo Chaves comparecerá este viernes en la Asamblea Legislativa en la Comisión Especial que analiza la petición del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) de levantarle la inmunidad.

El proceso que llevan los legisladores es similar al que se dio cuando la Fiscalía solicitó el levantamiento de inmunidad de Chaves, en la investigación “BCIE-Cariñitos”.

Rodrigo Chaves comparecerá ante los diputados de la comisión que analiza el levantamiento de su inmunidad, este viernes. (Rafael Pacheco)

Los diputados que integran la comisión en esta ocasión son la liberacionista Alejandra Larios (presidenta), Rocío Alfaro, del Frente Amplio, y el oficialista Daniel Vargas.

El presidente irá en compañía de su abogado

Chaves asistirá en compañía de su abogado, José Miguel Villalobos, y expondrá su posición sobre el tema. Esto ayudará a los legisladores a tener un mejor panorama a la hora de tomar la decisión de si recomendarán o no a los demás legisladores el levantar la inmunidad a Chaves.

En la solicitud del TSE se habla de la existencia de 15 denuncias de beligerancia política contra el presidente. La entidad solicita a los legisladores que le quiten el fuero a Chaves para poder investigarlas.

La Fiscalía había pedido el levantamiento de la inmunidad de Chaves, pero no se alcanzaron los votos suficientes. (John Durán)

Cuando la comisión termine el proceso investigativo y remita el respectivo informe al plenario, se definirá una fecha para ver el tema en el plenario y votarlo.

Para quitarle la inmunidad al presidente se requiere de al menos 38 votos.