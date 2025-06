Ariel Robles se refirió a todo lo que se dice de él, de la marihuana y de su sexualidad

El diputado Ariel Robles sorprendió hace unos días con la noticia de que luchará por la presidencia de la República, al inscribirse como precandidato presidencial del Partido Frente Amplio.

La Teja lo entrevistó para preguntarle qué se podría esperar de un eventual gobierno suyo y aprovechamos para cuestionarle si le molesta que le digan marihuano, si consume esa droga y si le enoja que le digan gay.

Ariel Robles es precandidato presidencial del Frente Amplio (Rocío Sandí Z./Rocío Sandí Z.)

— ¿Qué lo hizo tomar la decisión de luchar por la silla presidencial?

En los últimos cuatro o cinco meses, hemos mantenido reuniones con diferentes sectores: agropecuarios, ecologistas, de derechos humanos, culturales, empresariales, y habíamos venido conversando de la necesidad de que existiera la posibilidad de una postulación que logre abrazar esos sectores, con quien se sientan cómodos para comenzar, mantener un diálogo y encontrar alternativas país. Eso nos empujó a plantearnos el reto de asumir una candidatura presidencial.

— ¿Cuáles serían sus tres prioridades en caso de llegar a ser presidente?

El primer tema tiene que ser seguridad, entendiendo que el primer paso debe ser un tema de recursos institucionales. Actualmente, las condiciones en las que se encuentra la Fuerza Pública son realmente lamentables.

Un segundo tema tiene que ser la educación. La crisis educativa en el país es muy grave y va de la mano. No hay forma de salir de las crisis de seguridad en el mundo si no es invirtiendo en educación y atendiendo las problemáticas en educación. Y un tercer elemento que nos parece también relevante es garantizar mejoras en materia de empleabilidad.

Ariel Robles precandidato presencial del Frente Amplio (Facebook de Ariel Robles/Facebook de Ariel Robles)

— ¿Hay algo del gobierno de Rodrigo Chaves que usted rescate para un eventual gobierno suyo?

Recientemente, escuché la noticia del tren eléctrico. Pareciera que van a traerse la discusión aquí a la Asamblea Legislativa sobre la inversión necesaria en un tren eléctrico urbano, que mejore el tema de las presas. ¡Yo odio las presas!

Nosotros sí le daríamos continuidad a una propuesta como esa, si la realiza el gobierno de la República, que esperamos que así lo haga para que sea una realidad.

— ¿Qué cosas del gobierno de Rodrigo Chaves nunca se darían en uno suyo?

Los favoritismos a amigos, que es una cosa que en este gobierno, prácticamente, se ha hecho con normalidad. Desde el día uno, el gobierno de Rodrigo Chaves buscó beneficiar a su grupo de amigos, a importadores de arroz, al concesionario de Puerto Caldera, ha buscado cómo favorecer a sus vecinos, eso se tiene que eliminar por completo.

Con esta foto y un amplio mensaje en las redes sociales, José María Villalta dio a conocer su posición sobre la precandidatura presidencial de Ariel Robles. (Facebook de José María Villalta/Facebook de José María Villalta)

— ¿Qué sería lo primero que haría si llega a ser presidente?

Renunciar a esa escolta que tiene el presidente, haría uso de mi carro para desplazarme, nunca he ocupado que alguien me escolte. También creo que urge señalar que la educación está en emergencia, entonces, como acto político, señalaríamos cómo orientar los recursos de forma inmediata, mediante un decreto que atienda en condiciones de emergencia.

— ¿Le quita el sueño que le digan marihuano?

Me da una risa. Me dicen marihuano porque no pueden decirme corrupto. A este país lo tienen quebrado los corruptos, no los marihuanos.

Me quita el sueño que mi familia esté con salud. Recientemente, mi mamá tuvo una operación en el ojo y quiero que se recupere; me quita el sueño que mi hermano sepa enfrentar los problemas de la vida bien, me quita el sueño mi suegra, que está pasando por un proceso delicado de salud.

¿Le molesta a Ariel Robles que le digan marihuano?

— ¿Usted consume marihuana?

Consumí marihuana alguna vez en mi vida, sí, y creo que eso no puede definir si una persona es mala o buena, igual que no podemos definir si alguien es malo o bueno porque se tomó cuatro cervezas.

Hay gente que se tomó una cerveza en la vida y ¿es alcohólica? Si alguien fumó una vez marihuana, ¿es un marihuano?

El mismo presidente de la República, don Rodrigo Chaves, dijo en algún momento que había consumido; Barack Obama consumió marihuana; Pepe Mujica consumió marihuana.

— ¿Apoya la legalización de la marihuana con uso recreativo?

Yo estoy de acuerdo con el uso recreativo de la marihuana; sin embargo, lo que creo que ahorita sí deberíamos discutir es el tema del uso medicinal. Ciertamente, el uso medicinal se legalizó, pero es un uso medicinal desde la perspectiva completamente industrial; es decir, compro medicina que trae marihuana para poder tratar mi enfermedad, pero hay muchísimos casos de personas que preferirían tener un uso doméstico, una matita en la casa para su uso personal.

06/05/2025 La Nación, Tibás. Ariel Robles, diputado de Frente Amplio (FA). Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

— ¿Le molesta que den a entender que usted es gay con una intención como de menospreciarlo?

Creo que todas las personas tenemos la libertad, en este país, de tener las relaciones que queramos tener, con quien queramos tenerlas. Estamos en un país tan maravilloso que en ningún lado de la Constitución Política dice que para ser diputado, para ser presidente, para ser político, hay que ser heterosexual.

Nunca he salido ni voy a salir a aclarar cuál es mi sexualidad por una reivindicación de que toda persona, independientemente de cuál sea su inclinación sexual, sea utilizada como un morbo o un requisito o una ofensa para que no acceda a los espacios de toma de decisiones públicos en Costa Rica. Las personas sexualmente diversas pagan sus impuestos, salen a trabajar dignamente, están en cada una de las familias de nuestro país, aman y se dejan amar, y no tienen por qué vivir escondiéndose o sintiendo temor.

Ariel Robles se ríe que quienes trata de ofenderlo diciéndole gay

— Un día de estos vimos una foto suya con un bebé, ¿le gustaría ser papá?

Amo ser tío. En este momento no me siento preparado para ser papá, mi trabajo es demasiado difícil, casi no tenemos tiempo para estar en la casa; de momento, no está dentro de nuestros planes.