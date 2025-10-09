Asamblea Legislativa reveló cuándo se definiría el trámite sobre la inmunidad de Rodrigo Chaves

Rodrigo Chaves deberá enfrentar un nuevo proceso de levantamiento de inmunidad. (John Durán)

La Asamblea Legislativa estableció que será cerca del 20 de octubre que se tendrá lista la resolución que establecerá cómo se llevará a cabo el trámite para proceder con la solicitud del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) de levantarle la inmunidad al presidente Rodrigo Chaves.

La presidenta en ejercicio del Congreso, la socialcristiana Vanessa Castro, lo dio a conocer este jueves en la reunión de jefes de fracción.

“Podríamos pensar en una fecha cercana alrededor del lunes 20 de octubre, que podría estarse viendo la resolución, salvo mejor criterio. Podríamos estar previendo salir un poquito antes o un poquito después”, dijo Castro.

Castro está presidiendo la Asamblea Legislativa porque el liberacionista Rodrigo Arias está incapacitado debido a una cirugía en los senos paranasales.

El TSE pidió a la Asamblea quitarle el fuero al presidente Chaves para continuar con el proceso investigativo por 15 denuncias de beligerancia política en su contra.

Los diputados deberán votar, de nuevo, el levantamiento de la inmunidad de Chaves. (Rafael Pacheco)

Castro dijo estar abierta a recibir las observaciones de cada una de las fracciones de cara a la decisión que se vaya a tomar con el proceso, que llevaría la conformación de una comisión especial, tal y como se dio con el caso del BCIE-Cariñitos, que terminó votándose el pasado 22 de setiembre.

Ese día, 34 diputados votaron a favor de quitarle la inmunidad a Chaves, pero para que la decisión quedara en firme se necesitaban al menos 38 votos.

La diputada oficialista Pilar Cisneros anunció que enviará consultas puntuales sobre el proceso al departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa y también al Tribunal Supremo de Elecciones.