Así reaccionó Álvaro Ramos al saber que alcalde de San Carlos renunció al PLN para unirse al chavismo

Desde hace semanas se venían dando diferencias entre el alcalde de San Ramón, Juan Diego González y la dirigencia de campaña de Álvaro Ramos, pero ya este sábado González dio el paso que se veía venir y renunció al PLN para unirse al chavismo.

Álvaro Ramos, candidato presidencial del Partido Liberación Nacional (PLN) dijo que no le sorprendía la decisión del alcalde.

Álvaro Ramos dice que no le sorprende la renuncia del alcalde de San Carlos para unirse al chavismo. (John Durán)

“Hay que resolver Crucitas, sí, pero sin miedo ni amenazas. El alcalde nos pidió hace semanas que no fuéramos porque lo estaban presionando con quitarle presupuesto a San Carlos. Yo preferí proteger a los sancarleños y no fui”, dijo Ramos.

LEA MÁS: Corazón de paciente volvió a latir gracias a dispositivo usado por primera vez en Costa Rica

Le tiró duro a Laura Fernández y José Miguel Villalobos

Ramos aprovechó el tema de la crisis que se vive en Crucitas para tirarle duro a Laura Fernández, candidata presidencial del Partido Pueblo Soberano (PPSO) y a José Miguel Villalobos, abogado del presidente Rodrigo Chaves y candidato a diputado por esa misma agrupación política.

“Laura Fernández y José Miguel Villalobos —defensor de narcotraficantes al que quieren hacer diputado— solo buscan aprovecharse de un pueblo necesitado. Lo preocupante es que el alcalde se preste para ese juego y abandone a su propia vicealcaldesa y candidata a diputada, Diana Murillo”.

Juan Diego González ya hizo oficial su adhesión a Laura Fernández. (José Arguedas)

“Que el alcalde se vaya no es la noticia. Lo importante es saber si doña Laura está del lado del ambiente o de la minería a cielo abierto. ¿También abriría la puerta al petróleo y el gas? Costa Rica merece claridad”, manifestó el liberacionista.

LEA MÁS: Monseñor Javier Román envía mensaje mientras se recupera de infarto y se deja ver como pocas veces (video)

PPSO le dio la bienvenida al alcalde

El oficialismo reaccionó rápido. A través de un comunicado, el Partido Pueblo Soberano (PPSO) celebró la llegada del alcalde.

La candidata presidencial Laura Fernández dijo:

“El trabajo que ha hecho Juan Diego González en San Carlos ha sido notable. Este movimiento sigue sumando personas que trabajan por Costa Rica”.

Ramos dice que los problemas de Crucitas deben resolverse sin miedo y sin amenazas. (Roger Bolaños)

Por su parte, González explicó que el respaldo político de Fernández y su fórmula fue clave para su decisión:

“Estoy convencido de que contaremos con el apoyo de Laura Fernández como Presidenta, para que los gobiernos locales respondan mejor a las necesidades de las comunidades”.

González no es el primer alcalde en dar ese paso. En los últimos meses, otros electos por el PLN también dejaron el partido para unirse al gobierno, entre ellos Margoth Mora, alcaldesa de Buenos Aires, Nelson Umaña, alcalde de Acosta y José Miguel Jiménez, alcalde de Río Cuarto.