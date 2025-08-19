Banco Popular confirma que está teniendo un gran problema que afecta a miles de usuarios

Los usuarios del Banco Popular reportan problemas con el sitio web de la entidad bancaria y la institución ya confirmó que están teniendo un problema.

Por medio de su página de Facebook publicaron este mensaje.

LEA MÁS: ¿Es comerciante y usa SINPE móvil? Tiene que leer esto para evitar fuertes sanciones de Hacienda

Algunos usuarios reportaron que la afectación se dio desde horas de la mañana de este martes. (Diana Méndez)

“Estimados clientes: Nuestra App Banca Móvil presenta una interrupción temporal. Nuestros equipos técnicos trabajan para restablecer el servicio lo antes posible. Mientras tanto, puede realizar sus gestiones en la página web y cajeros automáticos.

LEA MÁS: Aranceles que Donald Trump impuso a Costa Rica podrían golpear tres sensibles áreas del país

“Importante: no se aplicarán comisiones por retiros o transferencias en ventanilla durante este incidente. Agradecemos su comprensión y confianza”, informó el banco.

Sin embargo, pese a que la entidad dice que se pueden hacer los trámites por medio de la página web, los usuarios reportan que está caída.

LEA MÁS: A los diputados los dejaron sin comida gratis, esto fue lo que pasó

El Banco Popular confirmó el problema en su página de Facebook. (Facebook)

“La página tampoco funciona”, respondió un usuario en la publicación.

“Hace 4 horas que está el problema y hasta ahorita informan de eso, tuve que devolver unas compras porque no pude pagarlas porque salías fondos insuficientes al entrar a mi página”, escribió otra persona.