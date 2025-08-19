Banco Popular confirma que está teniendo un gran problema que afecta a miles de usuarios

Los usuarios del Banco Popular reportan problemas con el sitio web de la entidad bancaria y la institución ya confirmó que están teniendo un problema.
Por medio de su página de Facebook publicaron este mensaje.
LEA MÁS: ¿Es comerciante y usa SINPE móvil? Tiene que leer esto para evitar fuertes sanciones de Hacienda
“Estimados clientes: Nuestra App Banca Móvil presenta una interrupción temporal. Nuestros equipos técnicos trabajan para restablecer el servicio lo antes posible. Mientras tanto, puede realizar sus gestiones en la página web y cajeros automáticos.
LEA MÁS: Aranceles que Donald Trump impuso a Costa Rica podrían golpear tres sensibles áreas del país
“Importante: no se aplicarán comisiones por retiros o transferencias en ventanilla durante este incidente. Agradecemos su comprensión y confianza”, informó el banco.
Sin embargo, pese a que la entidad dice que se pueden hacer los trámites por medio de la página web, los usuarios reportan que está caída.
LEA MÁS: A los diputados los dejaron sin comida gratis, esto fue lo que pasó
“La página tampoco funciona”, respondió un usuario en la publicación.
“Hace 4 horas que está el problema y hasta ahorita informan de eso, tuve que devolver unas compras porque no pude pagarlas porque salías fondos insuficientes al entrar a mi página”, escribió otra persona.