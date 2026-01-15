Bukele contradice a Rodrigo Chaves en vivo y lo deja muy mal parado (video)

Nayib Bukele, presidente de El Salvador, contradijo las palabras de Rodrigo Chaves en vivo y lo dejó mal parado por la explicación que dio sobre un delicado tema que vive Costa Rica.

El salvadoreño dijo en la visita que hizo a San Rafael de Alajuela, al lugar donde se construirá la nueva cárcel, dentro del complejo conocido como La Reforma, que Costa Rica vive una complicada situación de seguridad, debido a la violencia causada por el narcotráfico.

Nayib Bukele contradijo a Rodrigo Chaves en un delicado tema relacionado al narcotráfico. (Alonso Tenorio)

“...como ustedes saben y lo han visto en Costa Rica, el problema va a ir creciendo si no se detiene. Es el equivalente a un cáncer. Cuando un cáncer inicia, es casi indetectable. Ahí está, está creciendo, está haciendo daño, pero no se detecta. Así pasó en El Salvador.

“Yo recuerdo acá, cuando empezó a establecerse el narco, y decían: ‘No, pero no matan’, y luego: ‘No, pero matan solo entre ellos’, y luego empezó a morir gente inocente, y así funcionan con todos los cánceres, y con todos los fenómenos delincuenciales: inician imperceptibles, luego se perciben, pero no hacen tanto daño, luego hacen un pequeño daño, luego hacen un gran daño y luego destruyen todo”, aseguró Bukele.

LEA MÁS: Rodrigo Chaves dijo en un medio internacional que hay “malentendidos” sobre la inseguridad del país

Rodrigo Chaves dice que los narcos se matan entre ellos

Estas declaraciones contradicen por completo las palabras que ha dicho en distintas ocasiones el presidente Chaves de que la situación de seguridad del país está controlada y que los narcos “se matan entre ellos”.

Bukele reconoce que el problema de seguridad de Costa Rica está agravando, (MSP)

En marzo del 2024, durante una actividad en Cartago, el mandatario dijo a la prensa: “Nosotros lo que estamos viviendo es una guerra entre pandillas criminales que se han armado y que se matan entre ellas por territorio para vender drogas al detalle”.

También había dicho, en aquel entonces: “La imagen correcta es que ha caído el número de bajas entre las bandas en guerra. No es que va caminando ahí alguien que no tiene nada que ver; ocurre, pero no es la mayoría. Es que simplemente se están dando de balazos entre esos grupos que ustedes han oído mencionar”.

LEA MÁS: Desde que Rodrigo Chaves dijo que delincuentes solo se matan entre ellos, han asesinado a 62 inocentes

Habló de “malentendidos” en entrevista internacional

Además, en octubre de 2025, Rodrigo Chaves dijo en una entrevista, con el medio de comunicación internacional Fox Noticias, que hay “malentendidos” con respecto a la inseguridad que se vive en Costa Rica. Le restó importancia al tema y aseguró que la crisis de violencia no es culpa de su gobierno.

Bukele contradice a Rodrigo Chaves sobre el tema del narcotráfico

“Hay una serie de malentendidos con respecto a la seguridad en Costa Rica. Efectivamente, nosotros tenemos un número de asesinatos mucho mayor de lo que nos gustaría, pero hay que entender que muchos de esos homicidios, la enorme mayoría, vienen de la guerra entre bandas de narcotraficantes, ‘retail narcotraffickers’, los que venden en las esquinas, en los puestos y están peleando por territorio.

“Lamentablemente e inaceptablemente, se asesinan entre ellos en esa competencia. La mayoría de las personas, aunque sí tenemos casos, no tienen que temer la inseguridad en este país, que todavía es un país muy pacífico. De hecho, estamos teniendo un boom económico que no teníamos en décadas, incluyendo un muy robusto sector turístico”, dijo Chaves en la entrevista.