Candidatos presidenciales salen en defensa de Eugenia Zamora tras su carta al presidente Chaves

Varios candidatos presidenciales mostraron su apoyo a Eugenia Zamora, presidenta del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), después de que ella le dirigiera una carta al mandatario Rodrigo Chaves en respuesta a sus constantes ataques.

En dicha carta, ella señaló que el presidente está “amenazando la paz y la estabilidad política del país”. Además, negó que el TSE esté sesgado en su contra.

LEA MÁS: Pilar Cisneros presentó proyecto de ley que pretende cambiar la política nacional

“Cuidamos los votos a su favor en 2022, cuando sus correligionarios no eran suficientes para hacerlo en las mesas de votación. Declaramos la elección a su favor, porque fue la voluntad mayoritaria expresada en las urnas y eso para nosotros es sagrado”, dijo Zamora.

Varios candidatos presidenciales respaldaron a la presidenta del TSE después de que mandara una carta al mandatario Rodrigo Chaves. Foto: Alonso Tenorio (Alonso Tenorio)

Después de que se diera a conocer la carta, algunos candidatos presidenciales se pronunciaron, como Álvaro Ramos, Claudia Dobles, Fernando Zamora, Fabricio Alvarado, Ariel Robles y otros más.

LEA MÁS: ¿Qué impacto tendrán las denuncias por abuso sexual contra figuras de los Supremos Poderes?

¿Qué dijeron los candidatos presidenciales?

El representante del Partido Liberación Nacional (PLN), Álvaro Ramos, opinó que era inaceptable que el TSE tenga que salir a desmentir lo dicho por un presidente de la República.

“Respaldamos al 100% al Tribunal Supremo de Elecciones. Estamos convencidos que es un garante de la pureza del sufragio, de la voluntad de los costarricenses. Aceptaremos los resultados de las elecciones y una y otra vez respaldaremos el proceso”, dijo Ramos.

Por su parte, la candidata de la coalición Agenda Ciudadana, Claudia Dobles, indicó que es peligroso “intentar deslegitimar” a un tribunal que está a cargo del proceso electoral.

“Confío plenamente en el TSE para poder llevar a cabo unas elecciones que les garantice a los costarricenses su voluntad en las urnas”, opinó Dobles.

El candidato del Partido Nueva Generación, Fernando Zamora, comentó que son “totalmente inconvenientes” los ataques que han tenido los miembros del TSE por parte del mandatario.

La presidenta del TSE, Eugenia Zamora, envió una carta al presidente Rodrigo Chaves tras sus ataques contra el órgano electoral. (Captura/Captura)

“El TSE es un pilar de la democracia, sobre todo en época electoral y nosotros, en el Partido Nueva Generación, reafirmamos esa idea, esa convicción. No dudamos de la rectitud moral y ética de los miembros de ese tribunal”, dijo Fernando Zamora.

Fabricio Alvarado, del Partido Nueva República, respaldó a la presidenta del TSE, señalando que se debe reconocer la labor de los miembros del tribunal.

El representante del Frente Amplio, Ariel Robles, declaró que no es el momento de atacar al TSE. Él opinó que cuestionar a los miembros del tribunal es cuestionar el proceso electoral.

Tania Molina, candidata a vicepresidenta del Partido Liberal Progresista (PLP), se refirió a las declaraciones de la presidenta del TSE en nombre de la agrupación y de Eli Feinzaig, quien está recuperándose del accidente que ocurrió el pasado viernes 24 de octubre en Palmares.

Molina pidió que se respeten las elecciones y se cese todo discurso que promueva la confrontación y la desconfianza institucional.

“Nuestro total apoyo y respeto a la presidenta del TSE, doña Eugenia Zamora Chavarría, garante de la democracia. No podemos permitir que siempre se duda ni se debilite la confianza en nuestro Estado de derecho”, dijo.

LEA MÁS: La superluna más cercana de 2025 ocurrirá el 5 de noviembre y será la más brillante del año. Conozca la hora y cómo verla