Carolina Delgado acusa a Álvaro Ramos de sacarla de su campaña presidencial

La diputada Carolina Delgado afirmó que el candidato presidencial Álvaro Ramos la sacó de la campaña, durante su intervención en el plenario. (Asamblea Legislativa/Asamblea Legislativa)

La diputada Carolina Delgado y el candidato presidencial Álvaro Ramos tuvieron un pleito por las declaraciones que hizo la legisladora el jueves 2 de octubre en el plenario.

Resulta que Delgado habló sobre la violencia contra las mujeres en la política y durante su intervención, aseguró que el candidato presidencial la expulsó de la campaña para las elecciones de 2026.

“En mi carrera política varias veces me han sacado de la campaña política. Esta, hoy, no es una excepción, el candidato decidió sacarme de la campaña política”, dijo la legisladora.

Sin embargo, el jefe de campaña, Álvaro Ramírez, afirmó, a través de un audio compartido en el chat de prensa de la campaña de Ramos, que la diputada nunca estuvo en la misma.

Álvaro Ramos negó que la diputada Carolina Delgado haya sido expulsada de su campaña. Foto: Alonso Tenorio (Alonso Tenorio/Atenorio)

“Nos sorprende mucho las declaraciones de doña Carolina, porque uno no puede ser expulsado de donde no ha estado. Ella nunca ha estado en la campaña de Álvaro Ramos, y por supuesto, que es falso que haya sido por don Álvaro”, dijo Ramírez.

El jefe de campaña señaló que Ramos ha sido claro que personas como la legisladora verdiblanca nunca estarán en un gobierno liberacionista.

“Ella ha estado mucho más cercana a posiciones de Rodrigo Chaves, por ejemplo, votó en contra del levantamiento de la inmunidad, apartándose del criterio de la fracción y de la campaña”, indicó Ramírez.