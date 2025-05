Condenan a prisión a exdiputado liberacionista por pagar a cambio de votos

Un exdiputado del Partido Liberación Nacional (PLN) fue condenado por cometer dos graves delitos.

La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción informó este miércoles que logró demostrar que el exdiputado David Gourzong Cerdas cometió dos delitos contra la libre determinación del votante, violando así el artículo 279 del Código Electoral.

LEA MÁS: BAC permite a usuarios bloquear y desbloquear sus tarjetas cuando quieran ¿sabe cómo hacerlo?

El exdiputado pagó a cambio de votos, según informó la Fiscalía. (Rafael Pacheco)

Por esa razón, el Tribunal Penal de Hacienda y de la Función Pública lo sentenció a nueve meses de prisión.

“De acuerdo con el por tanto, la pena corresponde a 270 días multa, con un valor de ¢15.000 diario, por lo que el imputado debe pagar un monto de ¢4.050.000. El rubro debe cancelarlo en los próximos 15 días hábiles, a favor de la caja única del Estado.

LEA MÁS: Si se pensionó desde el 2021 o lo hará antes del 2029, esta noticia le puede afectar

“Como parte de la sentencia, el Tribunal otorgó a esta persona el beneficio de ejecución condicional, por lo que no irá a prisión. Sin embargo, si no cancela la multa en el período antes señalado, o bien, comete un delito doloso, dentro del plazo de tres años, dicho beneficio se revoca y se le ordenaría cumplir la pena en un centro penitenciario”, detalló la Fiscalía.

El Ministerio Público explicó qué los hechos por los que condenaron a Gourzong ocurrieron en febrero del 2018, cuando era candidato a diputado por el PLN.

David Gourzong debe pagar la multa antes de 15 días. (Jeffrey Zamora)

LEA MÁS: Costa Rica está envejeciendo a un ritmo acelerado y pone en tela de duda dinero de las pensiones

“Según acreditó la Fiscalía, él aprovechó que era gerente de una empresa llamada Servicios Portuarios del Caribe y solicitó a un grupo de trabajadores votar por él en las elecciones del 4 de febrero de ese año, a cambio del pago de ¢50.000″, informó la institución.

La Teja contactó a Gorurzong para pedirle una reacción sobre el tema y dijo que por el momento no ahondará en detalles.

“Según entiendo, aún no tenemos redacción definitiva. Hay razones para no estar de acuerdo con el fallo pero mi abogado debe analizar la redacción final que no está en nuestro poder sino hasta el próximo lunes al final de la tarde”, expresó.