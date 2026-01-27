Debate Columbia - U Latina: Tírese aquí la transmisión en vivo

Este lunes es el debate presidencial organizado por Noticias Columbia y la Universidad Latina en el que están participando los candidatos Álvaro Ramos de Liberación Nacional, Claudio Dobles de Coalición Ciudadana, Laura Fernández de Pueblo Soberano, Ariel Robles del Frente Amplio, José Aguilar Berrocal de Avanza y Fabricio Alvarado de Nueva República.

El debate dio inicio a las 6 con la presencia de los candidatos y Ariel Robles destacó la presencia de Laura Fernández, ya que casi no ha asistido a estos eventos.

Aquí les compartimos la transmisión del debate.