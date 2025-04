Diputada sorprende al postular su nombre para la presidencia del Congreso

Rosalía Brown quiere ser presidenta del Congreso. (Lilly Arce)

Una diputada dio la sorpresa, este miércoles, al anunciar que postulará su nombre para luchar por la presidencia de la Asamblea Legislativa en el último año de gobierno.

Se trata de la legisladora Rosalía Brown, del Partido Nueva República, quien actualmente ocupa la vicepresidencia del Congreso.

“Creo que sería una excelente oportunidad someter mi nombre, ya he tenido algo de experiencia, me ha tocado presidir varios meses, enfrentar lo que es la Asamblea, tomar decisiones y creo que con esa experiencia puedo someter mi nombre, ¿por qué no?

Rodrigo Arias quiere sentarse en la presidencia por cuarto año consecutivo. (Asamblea Legislativa)

“No debería haber ninguna restricción, creo que es bueno hacer un cambio en este momento. Se ha demostrado durante estos meses pasados que sí tengo la fuerza para sacar esa tarea adelante, y también tenemos un equipo técnico que me va a dar soporte, no es tan imposible como lo hacen ver. El asunto es trabajar con transparencia y decisión y pensar primero en el país”, aseguró la legisladora.

Otros dos diputados quieren la presidencia

Los otros dos diputados que, hasta el momento, han dicho que quieren luchar por la presidencia del Congreso son el liberacionista Rodrigo Arias, quien ha ocupado el puesto durante los tres periodos de esta administración; y la socialcristiana Vanessa Castro.

En una reunión que sostuvieron la mayoría de diputados liberacionistas con Álvaro Ramos, candidato presidencial de esa agrupación, llegaron al acuerdo de que todos los presentes le darían el voto a Arias. Los que estuvieron ausentes fueron Gilberth Jiménez, Carolina Delgado y José Joaquín Hernández.

Vanessa Castro quiere ser presidenta, pero aún no sabe si sus compañeros la apoyarán. (Mayela López)

Arias dijo que para él era un “honor” tener el apoyo de sus compañeros.

Los tres candidatos tendrán que ser muy hábiles para negociar votos a su favor. En el caso de Arias, no contará con el apoyo del Frente Amplio, que se pronunció sobre el tema al afirmar que no ven bien que Arias siga en la silla del presidente legislativo. Tampoco contará con el apoyo de Gilberth Jiménez y, probablemente, tampoco con los votos oficialistas.

En cuanto a Vanessa, ni siquiera sus compañeros de fracción están claros en si votarán por ella. La legisladora María Marta Carballo, jefa de fracción, dijo que están analizando el tema.

Por su parte, los legisladores de Nueva República, dijeron que ya empezaron a buscar votos para Rosalía.