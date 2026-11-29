Mientras muchos costarricenses disfrutan de un domingo tranquilo en casa, en la Asamblea Legislativa se realizará una inusual sesión del plenario para definir un tema trascendental para Costa Rica.

Los legisladores discutirán y votarán en segundo debate el Presupuesto Nacional 2027 (expediente 25.754).

No se trata de cualquier papel: en esa votación se define la autorización de financiamiento y gastos por ¢12,4 billones, para que funcionen todas las instituciones del Gobierno Central el próximo año.

Los diputados están trabajando este domingo por un motivo de mucho peso: la discusión y aprobación del presupuesto nacional. (Esteban Rojas)

¿Por qué les tocó trabajar este domingo?

Aunque ver a los diputados sesionando un domingo por la tarde llama muchísimo la atención, no es algo nuevo ni un capricho. La Constitución Política y el Reglamento Legislativo los obligan a cumplir plazos muy estrictos.

El artículo 178 constitucional establece que el Presupuesto debe estar definitivamente aprobado el 30 de noviembre, lo que convierte a este domingo 29 en el último día permitido para discutirlo y votarlo.

Se espera una tarde y noche bastante larga

Que sea domingo no significa que esta sea una sesión rápida. Como referencia, el pasado jueves 26 de noviembre, la votación del Segundo Presupuesto Extraordinario de 2026 se extendió desde las 4 p.m. hasta casi las 10 p.m.

Cada legislador tiene 10 minutos para hablar por el fondo del proyecto. Si los 26 diputados del Bloque Democrático de la oposición —conformado por el PLN, Frente Amplio, PUSC y CAC— deciden usar su tiempo, solo ahí se irían cuatro horas y 20 minutos.

A eso hay que sumarle si algún diputado oficialista del Partido Pueblo Soberano (PPSO) pide la palabra, además de las votaciones previas de informes y mociones.

Si usted quiere seguir la sesión legislativa, puede ingresar a este link.

Los legisladores de oposición se oponen a los recortes al FEES y a las normas presupuestarias del Poder Judicial. (Youtube de la Asamblea Legislativa)

Tres puntos muy delicados y polémicos

La tensión entre chavistas y opositores está al máximo porque la Sala Constitucional encontró tres vicios de inconstitucionalidad en este plan de gastos:

- Recorte a las universidades: Se eliminaron ¢8.048 millones del segundo tracto de fondos postergados del FEES (un dinero de la pandemia que el Gobierno y los rectores acordaron pagar en ocho tractos en noviembre de 2025). La Sala señaló que, según el artículo 85 constitucional, los diputados no pueden tocar recursos ya pactados.

- Congelamiento al Poder Judicial: El Gobierno metió cuatro normas para congelar ¢29.843 millones y 2.463 plazas judiciales, condicionándolas al permiso de la Contraloría y de una comisión legislativa de mayoría chavista. Esto se hizo sin consultar a la Corte Suprema ni aprobarlo con 38 votos.

- Golpe a la Defensoría de los Habitantes: Dos de esas mismas normas también afectan a la Defensoría, pues los magistrados determinaron que son normas atípicas que debían tramitarse como leyes ordinarias y no dentro de un presupuesto.

El pulso por obedecer o no a la Sala IV

La Sala Constitucional ordenó eliminar esos tres vicios directamente en el Plenario mediante mociones de orden. Sin embargo, la presidenta legislativa, Yara Jiménez, optó por enviar el expediente a la Comisión de Consultas de Constitucionalidad.

Los legisladores tendrán libre el lunes y martes de esta semana. (Esteban Rojas)

Ese órgano emitió dos informes el jueves pasado: uno de mayoría, firmado por cuatro diputados chavistas que recomiendan no hacer nada, y otro de minoría de la oposición, que pide acatar el fallo y eliminar las normas viciadas.

Este domingo se votarán primero esos informes y luego la oposición intentaría pasar mociones para corregir el texto. Pero ojo: aunque los diputados decidan desobedecer y no quitar las normas inconstitucionales, la Sala IV ya dejó claro que esas disposiciones se tendrán por excluidas del presupuesto que finalmente se apruebe.

Dos días libres seguidos

La semana pasada los diputados aprobaron una moción para suspender las sesiones de las comisiones legislativas y el plenario este lunes 30 de noviembre, por lo que lo tendrán libre.

Tampoco trabajarán el martes por ser el feriado del 1 de diciembre (conmemoración de la Abolición del Ejército).