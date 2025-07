El duro golpe del Colegio de Psicólogos contra las jornadas 4x3: “No representan un avance, sino un retroceso”

En la Asamblea Legislativa se está discutiendo el proyecto de ley de jornadas 4x3 y eso ha despertado mucha polémica y opiniones encontradas.

Este miércoles, el Colegio de Psicólogos se pronunció sobre el tema y dio un duro golpe contra el proyecto de ley.

LEA MÁS: Economista despedazó argumento de Pilar Cisneros de que “altos salarios” de los ticos afectan el país

El Colegio de Psicólogos se opone a las jornadas 4x3. (Shutterstock)

“En los últimos años, ha cobrado fuerza en Costa Rica la propuesta de implementar jornadas laborales 4×3, es decir, trabajar cuatro días por semana durante 12 horas diarias, a cambio de tres días de descanso. Aunque esta modalidad puede parecer atractiva a primera vista, especialmente por la promesa de más tiempo libre, la evidencia científica y social demuestra que se trata de una medida perjudicial, tanto para las personas trabajadoras como para las empresas", informó el Colegio.

LEA MÁS: Lo que hizo Rodrigo Chaves da terribles señales sobre la economía nacional, dice economista

La entidad dice que la evidencia muestra que con ese tipo de jornadas hay una menor productividad.

“Uno de los principales argumentos a favor de las jornadas 4x3 es que aumentan la productividad empresarial. Sin embargo, esto es falso. Diversos estudios han demostrado que, conforme se extienden las horas de trabajo, la productividad individual disminuye. Este fenómeno, conocido como “rendimientos decrecientes”, indica que después de cierto punto, trabajar más horas no solo deja de ser útil, sino que puede ser contraproducente. La fatiga, la pérdida de concentración y el agotamiento físico y mental reducen significativamente la eficiencia del trabajador. Fuente: ScienceDirect".

LEA MÁS: Se llegó a un acuerdo sobre el FEES, vea en cuánto quedó

Los diputados analizarán el proyecto de ley durante meses. (Rafael Pacheco)

El Colegio también asegura que tres días de descanso no compensan tanto desgaste.

“Otro mito es que las personas tendrán más tiempo para descansar. Pero la realidad es que trabajar 12 horas durante cuatro días consecutivos deja muy poco margen para el descanso diario, el sueño adecuado y el tiempo de calidad con la familia. El cuerpo humano necesita pausas regulares y descanso diario para recuperarse. Las largas jornadas afectan el equilibrio emocional y mental, y los tres días libres no son suficientes para revertir el desgaste acumulado. Fuente: Wiley Online Library”, argumenta la entidad.

LEA MÁS: Sala IV ya definió quién ganó el pleito entre los Chinaokes y el gobierno

Las mujeres se verían muy afectadas

El Colegio de Psicólogos también dice que la medida afectaría más a las mujeres.

“Aunque esta medida afecta a todos los trabajadores, su impacto es especialmente negativo para las mujeres, en particular aquellas que son jefas de hogar. Las largas jornadas dificultan aún más la conciliación entre la vida laboral y familiar, y refuerzan desigualdades estructurales de género. Las mujeres suelen asumir una mayor carga de trabajo doméstico y de cuidados, lo que hace que este tipo de jornadas sean insostenibles para muchas. Fuente: Semanario Universidad”.

El gobierno defiende las jornadas 4x3. (Cortesía)

También señala que las jornadas de trabajo tan largas tendrían riesgo graves para la salud.

“Las personas que trabajan bajo este tipo de esquemas son más propensas a enfermarse, a sufrir accidentes laborales, a desarrollar adicciones y, en casos extremos, a morir por infartos. El estrés crónico, la falta de sueño y la presión constante deterioran la salud física y mental de forma acelerada. Fuente: JSTOR”.

La entidad concluyó que las jornadas 4x3 son un retroceso en los derechos laborales y en la calidad de vida de las personas trabajadoras.

“En conclusión, las jornadas 4×3 no representan un avance, sino un retroceso en los derechos laborales y en la calidad de vida de las personas trabajadoras. No solo no mejoran la productividad, sino que atentan contra la salud, el bienestar y la equidad. Es fundamental que las políticas laborales en Costa Rica se basen en evidencia científica y en el respeto a la dignidad humana, y no en promesas vacías que benefician a unos pocos a costa del sacrificio de muchos”, finalizaron.