¿El Partido Pueblo Soberano es el que usará Rodrigo Chaves en el 2026? Esto dice Pilar Cisneros

En los últimos días se ha fortalecido el rumor de que el Partido Pueblo Soberano (PPSO) es el escogido por el presidente Rodrigo Chaves para continuar su proyecto político.

Esa versión tomó fuerza el domingo cuando en la asamblea del grupo político se nombró al exministro de Economía, Francisco Gamboa, como secretario general.

Pilar Cisneros confirmó que analizan el unirse a Pueblo Soberano. (Rafael Pacheco)

La Teja le consultó a Pilar Cisneros si ya el oficialismo decidió con cuál partido participarán en las próximas elecciones y esto fue lo que nos dijo.

“No, aún no se ha definido, aunque la gente dice que es Pueblo Soberano, no necesariamente.

“Como yo he dicho, Pueblo Soberano es uno de los finalistas, sí. ¿Es el único que está en la contienda? No. Así que puede que sí, puede que no.

“Es uno de los partidos que se está considerando muy seriamente, pero no hay nada definido hasta que no lo anunciemos oficialmente”, dijo la legisladora.

El PPSO es abiertamente Rodriguista. (Rafael Pacheco)

Los oficialistas tampoco han definido cuál será el candidato presidencial para la contienda electoral. Los nombres que más sonaban para eso son el de la exministra de la Presidencia, Laura Fernández, y el exministro del MOPT, Mauricio Batalla, sin embargo, este último quedó fuera del juego político por un montón de broncas legales en las que se vio involucrado.

Cisneros han dicho en varias ocasiones que se están tomando su tiempo para elegir el partido y el candidato y que no les urge nada.