Eli Feinzaig por fin rompió el silencio sobre las diputadas que renunciaron al PLP

Eli Feinzaig, diputado y líder del Partido Liberal Progresista (PLP), finalmente, rompió el silencio y se refirió a las recientes salidas de las diputadas Johana Obando y Cynthia Córdoba de la agrupación política.

Johana Obando y Cynthia Córdoba renunciaron al PLP y se convirtieron en diputadas independientes. (Archivo./Archivo)

Hay que recordar que ambas tomaron la decisión de convertirse en independientes, pues ellas aseguran que, desde hace meses, se sienten apartadas constantemente en la toma de decisiones y en la gestión interna de la fracción del PLP.

“La fracción del PLP ha decidido no tomar una postura clara y contundente con respecto al Poder Ejecutivo, no es posible para las diputadas seguir perteneciendo a una fracción que no tome un verdadero rol de oposición y la defensa de la democracia contra el autoritarismo“, se lee en una carta publicada por las diputadas.

Ahora, Feinzaig, luego de varias horas de silencio, salió para referirse al tema.

“Tengo que decir que, en todo momento, las decisiones de la fracción se tomaron de forma colegiada y en reuniones en las que estuvimos presentes los cinco diputados”, aseguró.

“Las diputadas decidieron apartarse de la línea de fracción en materia de desarrollo de la tecnología 5G. Las hemos respaldado en lo personal, hemos respetado su decisión, pero no podemos defender técnicamente, una posición distinta a la que la fracción tomó”.

Con las salidas de Obando y Córdoba, así como la salida meses atrás de Kattia Cambronero, el PLP es una sombra del partido que llegó a la Asamblea y queda solo con tres diputados: Eliécer Feinzaig, Luis Diego Vargas y Gilberto Campos.

Renuncia

Antes de salir a dar sus declaraciones, Feinzaig publicó una carta en conjunto con los diputados Vargas y Campos, donde les piden a las dos exdiputadas del PLP, renunciar a la silla que tienen en la Asamblea Legislativa, o sea, que ya no sean más legisladoras.

Eli Feinzaig, Luis Diego Vargasy Gilberto Campos se mantienen como los único miembros del PLP. Foto: Marvin Caravaca. (Marvin Caravaca/Marvin Caravaca)

“En defensa de la transparencia, del respeto a los votantes costarricenses y respeto al primer poder de la República, exige que Johana Obando y Cynthia Córdoba renuncien de inmediato a su cargo como diputadas.

“Sus actos a partir de la discusión por el 5G no corresponden con los valores que profesa nuestro partido, ni con los valores que debe representar un diputado de la República”, se lee en la carta.

“Negamos categóricamente que las diputadas no hayan sido tomadas en cuenta en decisiones de fracción, debido a su posición.

“Nuestra bancada ha seguido con sus reuniones de coordinación semanales para revisar temas en conjunto y coordinar posiciones de fracción como se ha hecho regularmente desde que llegamos al congreso”, confirman los tres diputados que le quedan al PLP.