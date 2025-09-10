Encuesta del CIEP: esto piensa la gente del OIJ, la CCSS, la Contraloría, la Fiscalía y la Asamblea Legislativa

La CCSS no salió con muy buena nota que digamos en la encuesta del CIEP. (Rafael Pacheco)

La encuesta del CIEP, de la Universidad de Costa Rica (UCR), revela qué piensa la gente sobre las principales instituciones estatales.

Al consultar a la ciudadanía sobre qué nota les otorgan a las entidades, en donde 0 es la peor y 10 la mejor nota, dos instituciones superan los 7 puntos: la Universidad de Costa Rica (UCR) con 8.5 y Banco Central de Costa Rica (BCCR) con 7. El OIJ en esta oportunidad cae por debajo de 7, pues tuvo 6.9, en estudios anteriores obtuvo mejores calificaciones.

Además, algunas instituciones obtuvieron calificaciones bastante cercanas a la nota de 7. Este es el caso del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) con 6.7, el Ministerio de Educación Pública obtuvo 6.7 y la Policía, la cual también obtuvo una calificación de 6.5.

La Asamblea Legislativa es de las peor evaluadas. (Rafael Pacheco)

A su vez, hay un grupo de instituciones con notas inferiores a 6.5, pero superiores a los 5 puntos, esas son: la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) con una valoración de 6.3, la Contraloría General de la República (CGR) con una calificación de 6.3, la Sala Constitucional que recibió una nota de 6.1, el Poder Judicial obtuvo 5.5 y la Fiscalía General de la República recibió 5.5.

Las que recibieron las calificaciones más bajas fueron la Asamblea Legislativa y los Partidos Políticos, estas recibieron una nota de 4.5 y 3.7, respectivamente. También fueron estas instituciones las que ocuparon las posiciones más bajas en el informe anterior.