Política

Encuesta del CIEP: esto piensa la gente del OIJ, la CCSS, la Contraloría, la Fiscalía y la Asamblea Legislativa

Encuesta del CIEP permitió conocer el sentir de la gente sobre instituciones de gran importancia para el país

EscucharEscuchar
Por Rocío Sandí
CCSS, fachada, Mes de la Patria
La CCSS no salió con muy buena nota que digamos en la encuesta del CIEP. (Rafael Pacheco)

La encuesta del CIEP, de la Universidad de Costa Rica (UCR), revela qué piensa la gente sobre las principales instituciones estatales.

Al consultar a la ciudadanía sobre qué nota les otorgan a las entidades, en donde 0 es la peor y 10 la mejor nota, dos instituciones superan los 7 puntos: la Universidad de Costa Rica (UCR) con 8.5 y Banco Central de Costa Rica (BCCR) con 7. El OIJ en esta oportunidad cae por debajo de 7, pues tuvo 6.9, en estudios anteriores obtuvo mejores calificaciones.

Además, algunas instituciones obtuvieron calificaciones bastante cercanas a la nota de 7. Este es el caso del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) con 6.7, el Ministerio de Educación Pública obtuvo 6.7 y la Policía, la cual también obtuvo una calificación de 6.5.

La Asamblea Legislativa es de las peor evaluadas. (Rafael Pacheco)

A su vez, hay un grupo de instituciones con notas inferiores a 6.5, pero superiores a los 5 puntos, esas son: la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) con una valoración de 6.3, la Contraloría General de la República (CGR) con una calificación de 6.3, la Sala Constitucional que recibió una nota de 6.1, el Poder Judicial obtuvo 5.5 y la Fiscalía General de la República recibió 5.5.

Las que recibieron las calificaciones más bajas fueron la Asamblea Legislativa y los Partidos Políticos, estas recibieron una nota de 4.5 y 3.7, respectivamente. También fueron estas instituciones las que ocuparon las posiciones más bajas en el informe anterior.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Encuesta del CIEPOIJCCSSContraloríaFiscalíaAsamblea Legislativaelecciones 2026
Rocío Sandí

Rocío Sandí

Licenciada en Comunicación de Mercadeo de la Universidad Americana; Periodista de la Universidad Internacional de las Américas, con experiencia en Sucesos, Judiciales y Nacionales. Antes trabajó en La Nación y ADN Radio.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.