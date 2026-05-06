Encuesta del CIEP: ¿Gobierno de Laura Fernández será igual o mejor que el de Rodrigo Chaves?

En la última encuesta del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) de la Universidad de Costa Rica (UCR) se le preguntó a la gente si tiene fe en que el gobierno de Laura Fernández mejore la situación del país y la respuesta fue contundente.

También se les preguntó a los participantes si creen que el nuevo periodo será igual o mejor al de Rodrigo Chaves y también fueron claros al respecto.

Encuesta del CIEP revele buena percepción hacia el futuro gobierno de Laura Fernández. (Rafael Pacheco)

En el estudio se exploraron las expectativas de la población respecto a la nueva gestión del Poder Ejecutivo, la cual iniciará el viernes 8 de mayo.

“En términos generales, los resultados evidencian una percepción positiva sobre el futuro del país. Ante la consulta específica sobre si el gobierno logrará mejorar la situación nacional, 7 de cada 10 personas encuestadas respondieron de forma afirmativa”, informó el CIEP.

¿Qué factores tiene a favor?

La encuesta exploró los factores que, según la población, podrían incidir en que el gobierno mejore la situación del país. Para ello, se consultó sobre el principal factor del que dependería una mejora en la situación nacional.

La relación con la Asamblea Legislativa concentra la mayor proporción de menciones (22 de cada 100); esto se debe a que el nuevo gobierno tendrá la mayoría en el Congreso con 31 de los 57 diputados. Le siguen el liderazgo de la presidencia (15 de cada 100 personas) y la relación con sectores o grupos de la sociedad (11 de cada 100). El equipo de trabajo o gabinete fue señalado por el 10% (10 de cada 100) de las personas encuestadas.

La mayoría de la gente cree que el gobierno de Fernández será mejor que el de Chaves. (Rafael Pacheco)

“También se registran menciones a factores como la influencia de otras instituciones (6%), los recursos disponibles para el gobierno (6%) y problemáticas que han sido señaladas de forma sistemática en estudios del CIEP, como la seguridad y la corrupción (4% y 3% respectivamente)”, detalló el estudio.

¿Será igual o mejor que el gobierno de Rodrigo Chaves?

En la encuesta también se le preguntó a la gente sobre la percepción que tiene del futuro gobierno de Fernández, en relación al de Chaves.

“Los resultados reflejan un escenario de expectativas mayoritariamente positivas: el 59% (59 de cada 100) de las personas encuestadas considera que el nuevo gobierno será mejor. Por su parte, un 33% (33 de cada 100) opina que será igual, mientras que un 7% (7 de cada 10) estima que será peor.

El estudio también consultó a los encuestados si están de acuerdo en que Costa Rica firme un convenio militar con los Estados Unidos para combatir el crimen organizado.

La gente cree que la mayoría en el Congreso le ayudará a Laura Fernández a gobernar. (Rafael Pacheco)

“Los resultados muestran un respaldo del 65% a esta iniciativa. Es decir, 6 de cada 10 personas afirman que están de acuerdo o muy de acuerdo, mientras que un 30% expresa desacuerdo o mucho desacuerdo. Un 5% indica no tener una posición al respecto.

“Por otra parte, el gobierno de Rodrigo Chaves suscribió un convenio que permite al país recibir hasta 25 personas migrantes por semana, provenientes de terceros países y deportadas desde Estados Unidos. En relación con esta medida, las opiniones se concentran mayoritariamente en el desacuerdo: un 54% (54 de cada 100) de la población se manifiesta en desacuerdo o muy en desacuerdo. Por su parte, un 36% (36 de cada 100) indica estar de acuerdo o muy de acuerdo, mientras que un 8% (8 de cada 100) señala no tener una posición al respecto.