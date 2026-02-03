Política

Estados Unidos reacciona al triunfo de Laura Fernández en Costa Rica

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, se refirió al triunfo electoral de Laura Fernández

Por AFP

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, felicitó este lunes a la presidenta electa costarricence, Laura Fernández, por su “clara victoria” y expresó confianza de que la cooperación entre ambos países saldrá reforzada.

“Bajo su liderazgo, confiamos en que Costa Rica seguirá avanzando en las prioridades compartidas, entre ellas combatir el narcotráfico, poner fin a la inmigración ilegal hacia Estados Unidos, promover la ciberseguridad y las telecomunicaciones seguras y fortalecer los lazos económicos”, declaró Rubio en un comunicado oficial.

Convención del partido PPSO de la candidata Laura Fernández en el día de las Elecciones 2026.
Laura Fernández será la presidente número 50 de Costa Rica. (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro)

“Estados Unidos espera trabajar de cerca con el gobierno de la presidenta electa Laura Fernández Delgado para profundizar nuestra alianza” añadió.

Fernández, politóloga de 39 años y figura conservadora, obtuvo el 48,3% de los votos, ocho puntos más de los necesarios para ganar en la primera vuelta.

Su principal promesa electoral fue mano dura contra el narcotráfico, que es a la vez una de las prioridades del gobierno de Trump respecto a América Latina y el Caribe.

US Secretary of State Marco Rubio speaks to reporters before boarding his plane at Homestead Air Reserve Base in Homestead, Florida, en route to Mexico City, on September 2, 2025. US Secretary of State Marco Rubio headed Tuesday on his first trip in office to Mexico, which has so far succeeded in navigating treacherous terrain with President Donald Trump who wants tough action on migration and cartels. (Photo by Jacquelyn Martin / POOL / AFP)
Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, felicitó a Laura Fernández. (JACQUELYN MARTIN/AFP)
