Estas son las primeras palabras que le dijo Rodrigo Chaves a Laura Fernández tras ganar la presidencia

El presidente de la República, Rodrigo Chaves, dio un mensaje junto a Laura Fernández, quien será su sucesora en el cargo.

Chaves le hizo una breve llamada a la candidata del Partido Pueblo Soberano, a la que felicitó y con quien dijo trabajará muy de cerca.

Rodrigo Chaves afirmó que la transición con Laura Fernández será muy linda y amena. (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro)

“Pronto, con su permiso, coordinaremos con los equipos, para hacer un anuncio de cómo vamos a trabajar juntos y espero que sea de una manera sin precedentes en la historia del país. Sin una sola costura, sin divisiones, un solo equipo, tratando de que cuando usted la banda presidencial ya pueda salir corriendo inmediatamente”, comentó.

Chaves le dijo a su candidata que le debe agradecer a la gente sencilla que le dio el triunfo e hizo un llamado a decir que ese gobierno no será “una dictadura”.

“Hoy le dio el voto a usted Limón, Puntarenas, Guanacaste, los barrios pobres de San José. Yo estoy seguro que duramente su mandado no habrá ni dictadura, ni comunismo, ni nada de esas ideas tan extrañas que pululan por ahí”.

Fernández dijo poco en el mensaje, agradeció a Chaves por sus palabras y le reiteró que en su gobierno la gente sencilla estará de primero.

“Cuente con mi apoyo, Costa Rica sabe que llevaré una lucha sin cuartel para que el país siga por la ruta del crecimiento económico, de la libertad y sobre todo el progreso de nuestro pueblo, esa transición que estoy segura será muy agradable y en beneficio de la gente que para mí es todo”.