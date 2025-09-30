Esto dice Fabricio Alvarado sobre denuncias que lo tienen metido en un grave problema

La Fiscalía confirmó que hay dos denuncias contra el diputado y candidato presidencial, Fabricio Alvarado, por presunto abuso sexual. Foto: Mayela López (Mayela López/Mayela López)

El diputado y candidato presidencial, Fabricio Alvarado, está metido en un grave problema después de que se diera a conocer que otra presunta víctima lo denunció por un supuesto abuso sexual.

Alvarado consideró esta denuncia como una forma de ensuciar su imagen en la campaña electoral.

“Ya inició la campaña política y sabíamos que esta sería una campaña electoral mucho más sucia que las anteriores, así que ya estábamos preparados para cosas así”, dijo el candidato presidencial.

La Fiscalía confirmó que bajo el expediente 24-000108-0033-PE se investigan las denuncias de dos personas.

“Respecto a su consulta, la Fiscalía General informó que la causa 24-000108-0033-PE, en contra el señor Alvarado Muñoz, por el delito de abuso sexual, se encuentra en investigación. En dicha causa figuran dos personas como víctimas y se cuenta con la denuncia de ambas”, indicó la Fiscalía.

Las autoridades comentaron que, debido a que esta fase del caso es privada, no pueden brindar mayores detalles.

A finales de 2024, se dio a conocer una denuncia contra el diputado por aparente abuso sexual bajo el mismo número de expediente.

En ese momento, Alvarado afirmó que desconocía que existía una investigación en su contra y que estaba a las órdenes de las autoridades para cualquier consulta.

