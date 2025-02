Esto es lo que debe hacer Gilberth Jiménez para intentar salvar su precandidatura con el PLN

Gilberth Jiménez tiene que ser muy meticuloso con sus próximos movimientos, si quiere salvar su precandidatura presidencial por el Partido Liberación Nacional (PLN).

Gilberth Jiménez aún tiene mucho camino que recorrer si quiere salvar su precandidatura por el PLN. Foto: Cortesía PLN

Hay que recordar que este martes 25 de febrero, el Tribunal de Alzada de Liberación Nacional aceptó una sanción para levantarle su militancia por los próximos tres meses, luego de que se negara a comparecer en una audiencia oral y privada, por una fotografía que compartió en noviembre pasado, con la cual quiso aparentar una visita a las familias guanacastes damnificadas por las fuertes lluvias que azotaron el país en ese momento.

Y si bien Jiménez calificó la sanción como “cobarde” y una violación a sus derechos, virtualmente, pudo haberle costado su precandidatura.

LEA MÁS: ¿Perderá Gilberth Jiménez los 20 millones que pagó para ser precandidato del PLN?

Y es que, la única forma de salvarse de quedar fuera, sería presentar un recurso de apelación electoral ante el Tribunal Supremo de Elección (TSE), algo que, ya aclaró, tiene pensado hacer.

Pero, ¿cómo es ese proceso? En La Teja conversamos con Juan Luis Rivera, jefe de la unidad de Letrados del TSE, para entender cómo funcionan estos casos.

Lo primero que nos explicó es que todo lo que tiene que ver con la disciplina y sanciones, le toca a cada uno de los partidos resolverlo a lo interno.

Lo que sí, es que a la hora de imponer este tipo de sanciones, tienen que respetar las garantías mínimas del debido proceso. Y es acá donde entra en juego el TSE.

Marvin Taylor, Álvaro Ramos y Carolinda Delgado comentaron la sanción contra Gilberth Jiménez. (Archivo/Archivo)

Si la persona juzgada siente que sus derechos fundamentales políticos fueron lesionados, puede presentar un recurso de amparoy, ahí sí, el Tribunal abriría una investigación para ver si se irrespetaron sus derechos.

Ahora, ¿cuánto dura este proceso? Según Rivera, es indefinido.

“No existe en el ordenamiento, un periodo o un plazo dentro del cual deba resolverlo. Es decir, no hay plazos fijados para la resolución de este tipo de asuntos.

“Sin embargo, el Tribunal Supremo de Elecciones, por política interna, se ha propuesto que este tipo de asuntos se traten de resolver con la mayor prontitud”.

LEA MÁS: Gilberth Jiménez tiró sapos y culebras contra el PLN por su “cobarde” sanción, vea lo que dijo

Lo que nos lleva a la siguiente pregunta: ¿durante ese proceso de investigación, Jiménez se mantiene como precandiadato del PLN?

Y la respuesta corta es sí, hasta que el Tribunal determine si se lesionaron o no sus derechos, la decisión del Tribunal de Liberación Nacional queda revocada.

No obstante, ¿qué sucede si Jiménez gana la elección interna este 6 de agosto y luego el TSE determina que no se lesionaron sus derechos y la sanción vuelve a ser válida, pierde la candidatura?

Según Rivera, ese tema se las trae y, hasta que Gilberth Jiménez no presente el recurso de amparo --cosa que no ha hecho, según nos confirmó el TSE al cierre de esta nota--, no pueden saberlo con certeza.

LEA MÁS: Precandidatos del PLN opinan sobre la sanción a Gilberth Jiménez, solo uno no quiso hablar

Eso sí, presentar este recurso no es tan sencillo como nada más llegar y quejarse, el diputado tiene que aportar todas las pruebas que demuestren que se violó alguno de sus derechos de carácter político.

Por su parte, Jiménez tiene el tiempo en su contra, ya que muchas son las incógnitas y ni siquiera se sabe si el TSE aceptaría su recurso.

“Va a depender, incluso, de cómo se dé el trámite, de si hay o no suspensión, son varios supuestos que todavía no tenemos claros, entonces no le podría ni siquiera anticipar qué podría pasar, porque todavía desconocemos cuál va a ser su argumentación y si el Tribunal Supremo de Elecciones va a admitir el recurso para su estudio”, concluyó.