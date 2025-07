Estos son el montón de ministros y presidentes ejecutivos del gobierno de Rodrigo Chaves que renunciaron este miércoles

Este miércoles se hizo oficial la lista de ministros y presidentes ejecutivos del gobierno de Rodrigo Chaves que renunciaron.

Presidencia había anunciado que varios jerarcas dejarían sus cargos y las renuncias se dieron a conocer justamente un día antes de que cierre el plazo que establece el calendario del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), para que los ministros y presidentes ejecutivos que quieren postularse como diputados en las próximas elecciones, puedan renunciar.

Ya se dieron a conocer los nombres de los ministros de Rodrigo Chaves que renunciaron. (Casa Presidencial)

Se tratan de Stephan Brunner, vicepresidente de la República; Nogui Acosta, ministro de Hacienda; Marta Esquivel, ministra de Planificación; Cindy Quesada, ministra de la Condición de la Mujer; Ángela Mata (ministra de Vivienda), Esmeralda Britton (presidenta de la JPS) y Juan Manuel Quesada, presidente del AyA.

El oficialismo arrancó hace varias semanas la campaña electoral. Ya definió al Partido Pueblo Soberano (PPSO) como la agrupación que usará para ir a las urnas y ya hasta tiene de precandidata presidencial a la exministra de la Presidencia, Laura Fernández.

Según dicen los rumores, los funcionarios que dejaron el cargo serían piezas claves de Chaves para sacar todos los diputados posibles, ya que claramente ha dicho que necesita al menos 40 para hacer reformas constitucionales que anda buscando.

Chaves había dicho que estaba analizando la posibilidad de renunciar él también para buscar una curul, pero, de momento, no lo ha hecho.

Esta es la segunda vez que renuncian varios ministros de Chaves en conferencia de prensa. (Rafael Pacheco)

“Me llena de ilusión patriótica la esperanza de lo que viene para ellos, será bueno, será patriótico y podría llegar a ser transformador”, dijo Chaves luego de leer los nombres de los jerarcas que renunciaron. Ellos trabajarán hasta ese jueves 31 de julio.

Segunda renuncia de ministros

Esta no es la primera vez que hay renuncia de ministros en el gabinete de Chaves. En enero pasado se fueron Laura Fernández, Francisco Gamboa, exministro de Economía y quien ahora es secretario general de PPSO y precandidato a la vicepresidencia de Fernández.

También la ministra de Educación, Anna Katharinna Müller, a quien se le ve en las actividades de PPSO y Mauricio Batalla, exministro de Transportes y quien era un claro abanderado de los chavistas, pero se retiró de la política por unas investigaciones en su contra, por presunto acoso sexual, que salieron a la luz.

En esa oportunidad también renunció Osvaldo Artavia (presidente del Inder).

El politólogo Gustavo Araya asegura que las acciones de los exministros y las palabras del mandatario Chaves son lamentables, ya que le pidieron a la gente el voto para cumplir una misión que al final estarían dejando botada.

Laura Fernández renunció al Ministerio de la presidencia en enero y ahora es precandidata presidencial. (Casa Presidencial)

“El primer mensaje que da es ‘le pido su voto para que me nombre por cuatro años para atender los problemas nacionales, pero ya a partir del primero, segundo y especialmente a partir del tercer año, empiezo a hacer campaña, a amenazar con irme, renunciar a mi puesto... No me importa que usted me haya nombrado por cuatro años, yo voy a hacer lo que me da la gana y si me quiero ir al tercero me puedo ir’.

“El segundo mensaje es muy triste porque es para las nuevas generaciones, y es que no hay compromiso, que las promesas se rompen por cualquier relación o cualquier situación, incluso, para perpetuarse en el poder”, dijo el experto.

La diputada oficialista, Pilar Cisneros, piensa muy distinto a Araya, ella dice que no tiene nada de malo que los ministros renuncien a sus cargos.

“¿Por qué no? ¿No vivimos en una sociedad libre y democrática?“, dijo la legisladora.