Estos son los delicados temas que trató Laura Fernández este viernes con los diputados

Laura Fernández, presidenta de la República, calificó la reunión que tuvo este viernes con los diputados y los representantes del Poder Judicial como un encuentro muy productivo.

La mandataria fue quien hizo la convocatoria para analizar temas de seguridad, ya que reconoce que el país está en un punto crítico en esa materia.

Laura Fernández se reunión con diputados para tratar temas se seguridad. (John Durán)

Pudimos ver los mapas de calor de cada una de las siete provincias, ver el estado de operación de las diferentes bandas criminales que están en todo el territorio nacional, pudimos repasar las fichas de los principales delincuentes de las diferentes bandas.

“También pudimos repasar las 61 bandas que están en este momento en conflicto entre ellas y la totalidad de bandas que hay en el territorio nacional”, manifestó.

Fernández también dijo que hablaron de los casos judiciales en los que ha habido impunidad en un intento por solucionar el tema y garantizar justicia.

“¿Por qué si la Policía ha detenido hasta 388 veces —vimos un caso de esos—, esa persona sigue suelta? ¿Por qué se nos convirtió en una especie de círculo vicioso donde la Policía detiene y el Poder Judicial libera?

La mandataria pidió colaboración al Poder Legislativo y al Juducial. (John Durán)

Gobierno presentará proyectos de ley

La mandataria dijo que la reunión terminó con la presentación de varios temas que se convertirán en proyectos de ley, y serán elaborados por el Poder Ejecutivo.

“Pedí apoyo a todos los diputados, independientemente de las banderas políticas que puedan representar; este es momento de representar únicamente a la bandera de Costa Rica. También pedí colaboración al Poder Judicial”, expresó.

La presidenta dijo que también tocaron el tema de cómo es que los integrantes y líderes de bandas criminales que están encarcelados siguen operando desde la prisión, algo que hay que atacar.

“La reunión fue productiva, se dio un espacio a que cada uno de los jefes de fracción planteara sus posiciones y sus puntos de vista sobre lo visto en la sesión de trabajo. También se dio un espacio para que representantes del Poder Judicial también pudieran hacer una reflexión”, relató.

La presidenta dijo que en la reunión no acordaron acciones específicas, pero sí hay una manifestación de los tres poderes de la República de contribuir a aprobar rápidamente las leyes que permitan enderezar el tema de la seguridad.

Los 57 diputados fueron convocados a la sesión de trabajo y llegó la mayoría de legisladores. (John Durán)

Insiste en el uso del polígrafo

Fernández insistió una vez más en que quiere que las autoridades judiciales y los cuerpos policiales se sometan a una prueba de polígrafo.

“Ya en Costa Rica hay una ley que establece el polígrafo y en las reuniones de los lunes de fuerza élite yo fui muy clara en que todas las personas de alto rango policial que están conmigo en esas reuniones tienen que pasar por una prueba de polígrafo y eso incluye a cualquier persona del Poder Judicial o de otro poder de la República, ¿por qué? Porque ya se nos coló Celso Gamboa, que fue magistrado y ministro", aseguró la presidenta.

Fernández aseguró que ya ella se sometió a una prueba del polígrafo y también sus vicepresidentes. Les hicieron un formulario de preguntas relacionadas con el crimen organizado.