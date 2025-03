Estos son los resultados de la marcha en contra de Carlo Díaz

Manifestantes a favor del presidente Rodrigo Chaves se reunieron la mañana de este martes 18 de marzo frente a las sedes de la Corte Suprema y de la Fiscalía General, en el centro de San José; para exigir la renuncia del fiscal General, Carlo Díaz.

Así se vió la marcha que pide la renuncia del fiscal general, Carlo Díaz. Foto: José Cordero. (Fotografía de dron de José Cordero/Fotografía de dron de José Cordero)

Con pancartas, pitoretas, banderas de Costa Rica y hasta una plataforma con altavoces y parlantes, los asistentes se manifestaron pacíficamente y, caminaron hasta la sede de los tribunales para presionar por la renuncia del fiscal.

Entre los asistentes estuvieron la exminstra de la presidencia, Laura Fernández; el exministro de Obras Públicas y Transportes, Mauricio Batalla y la exministra de educación, Anna Katharina Müller.

El presidente Rodrigo Chaves se hizo presente en la marcha y dio un discurso. Foto: Ezequiel Becerra/ AFP. (EZEQUIEL BECERRA/AFP)

Así como la ministra del Mideplan, Marta Esquivel; la diputada Pilar Cisneros y, claro, el presidente Chaves quien, dicho sea de paso, dio un discurso en el que calificó la marcha como histórica.

Defensa

El fiscal General no se quedó callado y, a través de un video, respondió a quienes exigen su renuncia.

“En el Ministerio Público somos respetuosos del derecho a la manifestación, pero, en este caso lamentamos el motivo”.

“Hay, específicamente, dos casos en los que el Ministerio ha trabajado y que son el motivo de la manifestación. Es bastante preocupante, ya que es un ataque a la división de poderes.

El fiscal general Carlo Díaz es el principal señalado por los manifestantes. Foto: Alonso Tenorio (Alonso Tenorio)

“Preocupa que, en un momento de tanta inseguridad, de aumento en los homicidios, de reducción de oficiales, sea el mismo presidente el que promueve esta manifestación. Esto es una señal más del debilitamiento que él pretende de la división de poderes.

Algo similar dijo Orlando Aguirre, presidente de la Corte Suprema de Justicia.

“Hacemos un llamado a respetar la división de poderes, la institucionalidad y la sana convivencia democrática. Exigimos respeto para este Poder de la República y para sus funcionarios”, enfatizó.

“La Corte Suprema está actuando, los procesos disciplinarios en curso sobre el fiscal general están siendo analizados, asegurando el debido proceso (...) el presidente de la Corte no puede pedir, de manera arbitraria, la renuncia o sustitución de ningún funcionario.

Daño

En La Teja conversamos con el politólogo Gustavo Araya y con el sociólogo Rubén Grillo, quienes concuerdan en que la marcha hizo más daño al chavismo que al fiscal en sí.

“Las marchas tienen la función esencial de ser manifestaciones de fuerza, su objetivo es demostrar, masivamente, el apoyo a una causa, generando el mayor volumen de personas”, explicó Araya.

“Entonces, desde el punto de vista político, la marcha fue un fracaso. Y, no lo estoy diciendo desde el punto de vista numérico, estoy diciendo que el objetivo del mensaje fue un fracaso.

Los emblemas de jaguar no se hicieron esperar y aparecieron en varias de las banderas. Foto: Jorge Navarro. (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

El experto justificó su respuesta diciendo que hay dos razones específicas, por las cuales fue un fracaso.

“Primero, porque no fue multitudinariamente apoyada por las personas. Ahí hubo una organización, que son las mismas personas que participan en todas las marchas y eso no corresponde a una manifestación de poder, donde hay una movilización voluntaria y espontánea”.

“Segundo, pedir la renuncia del fiscal es un fracaso político. Esa no es la vía institucional, no es la forma en que se realiza.

“Tienen que haber motivos de investigación y motivaciones suficientes, pruebas y evidencias, de que el trabajo que está realizando es un trabajo deficiente y, hasta el momento, desde el punto de vista político, no ha habido movilización alguna en tal sentido.

“En resumen, fue un fracaso político, ya que la organización no fue espontánea, no hubo diversidad de grupos ni se presentaron pruebas de que el fiscal no cumple con las condiciones para ejercer su puesto”, explicó Araya.

Pilar Cisnero tambien formó parte de la manifestación. Fotos: Jorge Navarro. (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Por su parte, Grillo también está de acuerdo en que la marcha no logró demostrar ese músculo que el gobierno cree tener.

“Cuando uno tiene la capacidad de movilizar personas y solo se logra un número como el que se vió, esto nos dice que, actualmente, el gobierno no tiene la capacidad o el músculo que ellos creen tener”, dijo.

“A pesar de tener buses pagados, recursos que no sabemos de dónde vienen y alimentos, no vemos que haya una capacidad grande de movilizar personas. Fue muy diferente a lo que vemos en comentarios inflados por troles en redes sociales, o a las opiniones que salen en los diferentes sondeos.

Incluso, llevó las cosas un paso más allá y aseguró que se trata de un movimiento de cara a las elecciones presidenciales del 2026.

Manifestantes también pidieron la reuncia de Rodrigo Arias, Marta Acosta y Orlando Aguirre. (José Cordero/José Cordero)

“Toda esta marcha es una orquesta electoral. Lo que sucede, es que hay una movilización de recursos públicos, posicionando posibles candidaturas presidenciales”, aseguró.

“Yo sé que tanto los exministros como ministras y diferentes personajes que han estado dentro del gobierno actual, llegaron ahí porque son ciudadanos y tiene el derecho a manifestarse.

“No obstante, se hace como una forma de posicionarlos ante el chavismo como diciendo: estos son mis sucesores, van a tomar la batuta y van a seguir con esta dinámica.

“Es un desperdicio de fondos públicos, en una manifestación que se sabía que no iba a llegar a nada, una manifestación que no tenía un objetivo claro

“¿Por qué no enfocan esos recursos en otros problemas sociales? Como la pobreza o la inseguridad. Sería bueno que se enfocaran en los problemas que están afectando a la sociedad costarricense”, concluyó Grillo.