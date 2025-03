Exjuez y exministro señalan lo que está mal con el Poder Judicial y cómo solucionarlo

Si algo dejó en evidencia la marcha contra el fiscal General, Carlo Díaz, es que una parte importante de la población no se siente cómoda con el funcionamiento del Poder Judicial.

Ahora, la salida del fiscal no es ni de cerca la solución a todos los problemas. Lo que nadie puede negar es que el Poder Judicial necesita una serie de cambios y reformas profundas para ofrecer esa justicia pronta y cumplida que tanto profesa.

La marcha para exigir la renuncia del Fiscal General, Carlo Díaz, dejó en evidencia el descontento de un porcentaje de la población con el Poder Judicial. Fotos: Jorge Navarro. (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Por esa razón, en La Teja conversamos con el exministro de Seguridad, Gustavo Mata, y el exjuez y abogado penalista, Ewald Acuña, para dar con el punto de cuáles son todas esas cosas que están mal con el sistema judicial del país y cómo cambiarlas.

Ambos expertos están de acuerdo que uno de los puntos claves está en los mismos abogados.

LEA MÁS: Brutal femicidio de mamá podría cambiar la historia del país

Choques

Y es que, un problema que se sigue presentando una y otra vez, es que los juicios se atrasan varios meses y hasta años porque los horarios de un solo abogado chocan.

Un ejemplo clarísimo es el juicio por el caso La Trocha, en el que a José Miguel Villalobos, actual abogado del presidente de la República, Rodrigo Chaves, le chocan los horarios con el juicio por el caso Fénix, poniendo en riesgo que se atrase el juicio de La Trocha hasta dos años.

El juicio por el caso de La Trocha se ha aplazado en diversas ocasiones, la más reciente podría ser por el choque de horarios. Foto: Alejandra Portuguez

Para solucionar esta situación, según aclaró el exjuez, en este momento existe una propuesta dentro de la Corte Plena para que, en los casos en que un abogado no pueda representar a sus clientes por choque de agendas, se le pueda sustituir, pero, para el experto, esa no es la solución.

“Tiene roces de inconstitucionalidad, hay soluciones más sensatas. Los tribunales, cuando saben que las agendas son complicadas, piden con anticipación las agendas de los abogados particulares y así evitan los choques.

“Otra solución es la del Código Procesal Civil donde se dice que, en este tipo de casos, la persona imputada deberá nombrar, por lo menos, dos abogados para evitar estos problemas.

LEA MÁS: La Trocha: proponen una alternativa para no atrasar el juicio dos años más

Ahora, los horarios que chocan son solo uno de los tantos problemas que se deben solucionar y Acuña tiene muy claros los puntos que le molestan.

“Primero, la credibilidad en el Poder Judicial es fundamental para que tenga autoridad ética y moral frente a la ciudadanía. Por eso hay que solucionar problemas, como cuando los tribunales no resuelven en plazos razonables, ya que con eso se pierde la confianza en el sistema.

La desinformación poco ayuda a buscar soluciones reales a los problemas del Poder Judicial. (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

“El otro problema es el enfrentamiento político donde el Poder Ejecutivo, de manera absolutamente inadecuada, cuestiona a la Fiscalía General”, criticó.

“Y es inadecuado porque el nombramiento del Fiscal General, por ejemplo, le corresponde a la Corte Plena y no a la Asamblea Legislativa o al Ejecutivo.

“En eso hay un tema de respeto al principio de la separación de poderes. Eso, sumado a la pérdida de credibilidad, hace que se confundan las cosas”, explicó Acuña.

Desde la raíz

Por su parte, el exministro Mata también tiene una idea clara de lo que hay que cambiar. No obstante, a su parecer, estos cambios no van a ser sencillos, ya que deben venir desde la raíz.

“El Poder Judicial, al igual que muchas instituciones del Estado, no se ajusta a los tiempos nuevos, donde están luchando contra el crimen organizado y el narcoterrorismo”, dijo.

Gustavo Mata fue ministro de Seguridad entre el 2015 y el 2018. Foto: Jorge Castillo. (JORGE CASTILLO)

“Debe ser un cambio quirúrgico para romper, de alguna manera, el estatus que se ha mantenido durante muchos años

Pero, ¿qué propone el exministro para fortalecer al sistema?

“Tenemos que empezar a pensar en la protección de jueces, fiscales y policías. Se ha hablado de los jueces sin rostro (jueces anónimos que juzgan delitos graves como el narcotráfico, el terrorismo y el crimen organizado), me parece excelente para garantizar la protección.

Un punto importantísimo que resalta el ministro, es en torno a los magistrados.

LEA MÁS: Marcha contra el fiscal general metió en una bronca a Rodrigo Chaves y Pilar Cisneros

“Llegó la hora de revisar la estadía de los magistrados en la Corte, ya no deberían mantener magistrados vitalicios. Considero que el tiempo de permanencia debe ser de 15 años, más de eso no es óptimo.

Incluso, aseguró que se debe cambiar el sistema para escogerlos.

Como recordatorio, actualmente, los diputados son quienes escogen a los magistrados. Cuando se abre una vacante, se estudian las opciones, se realizan entrevistas y tras una votación, que debe ser de, al menos 38 votos, se escoge al magistrado.

Estos nombramientos son por ocho años, pero pueden ser reelectos de manera automática.

La Corte Suprema de Justicia ha sido señalada en diversas ocasiones, por deficiencias en su funcionamiento. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

A ojos del exjerarca, que sean los diputados quienes escogen al magistrado, puede prestarse para malos entendidos.

“Va a estar comprometido y eso no puede ser posible. La elección debe hacerse por atestados propios y en el seno de la misma Corte.

“Ya hemos tenido experiencias en el pasado, terroríficas, de los compromisos de los magistrados con el área política.

Jueces

Por último, ambos expertos concuerdan que la falta de jueces es una situación crítica que debe resolver el país.

“La Corte va a tener que plantearse, muy seriamente, habilitar horarios extraordinarios para evitar problemas de agenda”, propuso Acuña.

Por su parte, Mata propuso que se seleccionen con mayor cuidado los casos a los que se les da prioridad.

LEA MÁS: Esto dijeron los magistrados sobre la investigación contra el fiscal general, Carlo Díaz

“A la Corte llegan muchos casos que no tienen que llegar y ya no podemos seguir investigándolos. Por ejemplo, si un fulano pierde el teléfono en un restaurante, no puede esperar que el sistema haga de todo por encontrarlo.

“Algo similar sucede cuando se pierde un animalito y se pone una denuncia. El sistema tiene que poner a dos investigadores a buscar la mascota y eso engrosa los atrasos en el Poder Judicial, que no está para ello cuando estamos inundados de homicidios”, concluyó.