Fiscalía toma decisión definitiva sobre denuncia contra auditora del ICE acusada por Rodrigo Chaves

La Fiscalía tomó una importante decisión sobre la denuncia presentada por el gobierno de Rodrigo Chaves contra Sofía Machuca, auditora del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).

Luego de analizar el caso en el que se acusó a Machuca por el supuesto delito de incumplimiento de deberes, el Ministerio Público llegó a una conclusión que pone fin al proceso, ya que pidió la desestimación de la causa porque no se comprobó que ella haya incurrido en algún delito.

Rodrigo Chaves denunció a la auditora del ICE, pero la Fiscalía no encontró nada indebido. (Rafael Pacheco)

La auditora se refirió al tema y se mostró satisfecha porque la conclusión de la Fiscalía limpia su honor.

“En diciembre de 2024 se realizaron, en un espacio público y desde la más alta investidura del Poder Ejecutivo, una serie de señalamientos en mi contra, atribuyéndome conductas que, además de falsas, resultaban profundamente deshonrosas, con efectos difamatorios.

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“En su momento respondí con la serenidad que exige la función pública y con la convicción de quien conoce el alcance de su deber, no por debilidad, sino por principios: ‘El ejercicio responsable de la función pública se sostiene en el trabajo, no en las declaraciones’. Por ello, elegí —como lo he hecho siempre— que fueran los hechos, y no el ruido, los que hablaran.

“Hoy, con la resolución del Ministerio Público, acogida por el Juzgado Penal, y tras el análisis integral de los hechos denunciados, la causa correspondiente al expediente penal N.° 24-000461-1218-PE ha sido desestimada al no existir delito alguno", manifestó la funcionaria.

Sofía Machuca, auditora del ICE, aseguró que mantuvo su frente en alto durante todo el proceso. (Asamblea Legislativa)

Rodrigo Chaves lanzó fuertes acusaciones contra ella

El mandatario Chaves dijo en varias ocasiones que Machuca no había hecho bien su trabajo y aseguró que la denunció penalmente por los presuntos delitos de incumplimiento de deberes, influencia en contra de la Hacienda Pública y fraude de ley, ya que aseguró que la funcionaria no ha actuado ante varios contratos, aparentemente irregulares, hechos a la empresa Huawei y que habrían afectado al ICE.

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Machuca se habría ganado ese problema con el presidente Chaves por presentar dos servicios preventivos, uno del 5G, denunciando los atrasos en su aplicación, y otro sobre el nombramiento irregular de la gerente de telecomunicaciones, quien pidió prórrogas para implementar dicha tecnología.

Dos meses después de que presentara esos documentos fue que el mandatario Chaves demandó a Machuca, argumentando que ella se ha hecho de la vista gorda con la adjudicación de contratos a Huawei, pero en realidad Machuca sí había denunciado las irregularidades con la empresa china y ha investigado también la participación de compañías como Cisco y Nokia.

La funcionaria ha levantado la voz siempre que ha visto algo que cree irregular. (Rafael Pacheco)

“Desde el 2017, la Auditoría Interna del ICE ha emitido 23 servicios que incluyen: informes de control internos (9), informes de Relación de Hechos (4), denuncias penales (6) e investigaciones activas (4) sobre la materia de Contratación Pública”, aseguró la funcionaria cuando fue interpelada por los diputados sobre el tema.

“El ejercicio de la auditoría requiere valentía; en realidad, nosotros tenemos la cabeza siempre puesta en la guillotina, pero estamos seguros de que el proceso penal aclarará cualquier duda que pueda existir al respecto”, agregó Machuca en esa oportunidad.