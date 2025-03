Gilberth Jiménez habló de su rivalidad con Álvaro Ramos, el “turqueso” y lo que opina de Chaves

Gilberth Jiménez es uno de los cuatro precandidatos del Partido Liberación Nacional (PLN), que este 6 de abril buscará convertirse en el candidato oficial de la agrupación verdiblanca para las elecciones presidenciales del 2026.

Gilberth Jiménez es uno de los cuatro precandidatos del PLN. Fotografía: Lilly Arce. (Lilly Arce/Lilly Arce)

En La Teja, nuestro director, Felipe Arrieta, y el periodista y editor, Marcelo Poltronieri, conversaron largo y tendido con don Gilberth sobre sus aspiraciones como presidente, las polémicas que lo han marcado y su más reciente pelea con la mismísima cúpula del PLN.

Y es que, hay que recordar que la participación de Gilberth en las elecciones internas pendió de un hilo.

Como contexto, el Tribunal de Alzada del PLN aceptó una sanción para levantarle su militancia por tres meses, luego de que se negara a comparecer en una audiencia oral y privada.

Tras un largo proceso, cargado de dardos hacia la cúpula de Liberación, llegando a acusarlos de fraude en elecciones internas pasadas; un recurso de amparo electoral, interpuesto ante el Tribunal Supremo de Elecciones, lo salvó por la mínima y le permitió participar de las elecciones.

Pero, ¿qué dice el candidato luego de que su relación con el PLN quedara tan fracturada? ¿Por qué seguir en Liberación?

“Yo he criticado a aquellas personas que se van para otra casa, porque la casa la limpiamos nosotros adentro. Vamos a hacer un partido de unión nacional”.

La convención interna del PLN se llevará a cabo este 6 de abril. Fotografía: Lilly Arce. (Lilly Arce/Lilly Arce)

- Si usted llegara a ganar, ¿cómo cree que lo tome el propio partido?

La cúpula no estaría conmigo. O sea, yo la separaría y vería cuáles son las diferentes actitudes y posibilidades.

Pero, lo que sí estoy claro es que no voy a tener a Jose María Figueres, Johnny Araya, ni a Antonio Álvarez Desanti, o a ninguna de las personas que estaban ahí, ni a ese equipo que ha estado tomando decisiones y que tienen el poder político.

Les agradezco, pero quédense ahí.

Rivalidad

Para nadie es un secreto que la relación entre Gilberth y Álvaro Ramos se las trae; en especial, por los constantes ataque del diputado quien, desde un inicio, aseguró que Ramos no cumple con los requisitos mínimos para ser precandidato, pese a que Miguel Guillén, secretario general del PLN, lo ratificó.

- Se esperaría que si usted no es el ganador, le dé su adhesión al que lo haga, ¿por qué hacer una campaña de ataques?

Álvaro es el candidato de la cúpula. Él fue a buscar un partido, llegó y dijo que yo no tenía las capacidades que él tenía y, lo cierto es que no puedo aceptar que alguien diga que es mejor que uno.

Creo que todos tenemos condiciones, ventajas, fortalezas, debilidades y, la de uno, puede ser la de otro. Pero, aquí, lo importante es tener la capacidad y reconocer, con humildad, quién tiene más capacidad o conocimiento.

Gilberth Jiménez aseguró estar lejos de la cúpula de Liberación Nacional. Foto: Archivo.

- Hay gente que dice que quiere votar por usted, porque consideran que es un rival más sencillo de vencer, ¿qué opina de esto?

Uno no es nadie para condenar a otro.

Lo que sí les puedo decir es denme la oportunidad. Yo nací en política, tengo liderazgo y, mi liderazgo va a tener también a las mejores personas con trayectoria intachable.

- ¿No le molesta que sean personas que, abiertamente, dicen que votarían por usted en la convención, pero para las presidenciales no?

Son tiempos, esperaría que después de que salgamos de la primera etapa, cada una de las personas me vaya conociendo más a fondo, vean mis actitudes, mis capacidades, mis condiciones, mi liderazgo, y en ello me puedan dar una oportunidad.

- ¿Cómo calificaría el gobierno de Rodrigo Chaves?

En algunas cosas está bien, pero, lamentablemente, un gobierno autoritario no es lo que necesita Costa Rica.

No se ha enfocado en disminuir y mejorar la calidad de vida de los costarricenses.

Futuro gobierno

Ahora, ¿cómo se vería un gobierno de Gilberth Jiménez?, ¿cuál es su proyecto estrella?

El más grande que tengo es la centralización de la red vial secundaria y terciaria a la red vial cantonal.

Estoy seguro de que con una tercera parte de lo que invierten en la red vial nacional, se puede atender la terciaria y parte de la secundaria y, mantenerla en mejores condiciones

Así se da la activación de la economía circular, porque podemos contratar personas para chapear, para poner alcantarillas, bacheo, limpieza, y así activamos la economía.

Gilberth Jiménez le dio su adhesión a José María Figueres durante las elecciones presidenciales del 2022. (Rafael Pacheco Granados)

- ¿Cuáles son las principales problemáticas que usted ve en el país?

La seguridad, el costo de la vida, la educación, en la que hay una brecha tremenda, y la falta de empleo. Son problemas que tenemos que resolver.

- Se habla mucho de las listas de espera, ¿cuál sería su solución?

Hay que ampliar los horarios. Hay una capacidad instalada que no se aprovecha.

Hay que establecer niveles de servicio. Una urgencia hay que atenderla de inmediato, pero una resonancia o un examen X, la CCSS tiene que tener un plazo máximo para ofrecerlo y si, en ese plazo no lo da, la persona tiene la autorización, bajo parámetros y precios establecidos, de ir ante una instancia privada, hacerse el examen y venir con la factura a la Caja.

- ¿De dónde vendrían esos recursos?

Probablemente, haga un préstamo determinado y una negociación con la deuda de la Caja, para pagar esa deuda en 10 años y poder darle recursos que vayan, de una vez, a actividades para atender la salud de la ciudadanía.

Mi meta es poder construir 189 Ebáis. Si hay préstamos para un montón de cosas, la salud junto con la seguridad deben ser temas fundamentales.

- Pasemos a la inseguridad. Rodrigo Chaves le echa la culpa al legislativo, el legislativo a él, ¿Usted qué haría para que no le pase eso?

Hay que reunir a todos los entes competentes para entrar a combatir el crimen organizado, el narcotráfico, el sicariato y la inseguridad, junto con la seguridad comunitaria.

Hay que meter tecnología, desde vigilancia, sistemas de alerta temprana, organizar la comunidad, hemos ido perdiendo esto.

Jiménez ha acusado a las altas cúpulas de Liberación Nacional de supuesto fraude. Fotografía: Lilly Arce. (Lilly Arce/Lilly Arce)

- En educación, ¿qué propone?

Tenemos que fortalecer la educación técnica. No es posible que el Instituto Nacional de Aprendizaje tenga un superávit de 150 mil millones de colones, habiendo tanta necesidad de capacitación.

Hay que nivelar la brecha entre la educación privada y la pública. Hay que hacer un plan, pensaría yo a 10 años, para ir capacitando a los profesores.

Meter especialidades técnicas en todos los colegios. Algunas en inglés, otras en mantenimiento, en informática, en ciberseguridad y tener una gama amplia de técnicos.

Controversias

Ahora, el nombre Gilberth Jiménez es sinónimo de controversia y es que, el diputado ha metido las de andar en diversas ocasiones.

Una de las más criticadas fue cuando fingió, a través de una fotografía vieja, haber visitado a las familias guanacastecas damnificadas por las fuertes lluvias que azotaron al país a finales del 2024.

Esta es la fotografía que Gilbert Jiménez envió para afirmar falsamente que sí estuvo en Guanacaste. (Tomada de Facebook)

- ¿Qué pasó por su cabeza? ¿Por qué hizo eso?

Yo me identifiqué con la zona, con la necesidad de la gente y, en ese momento, me sentí como que estaba ahí con ellos.

Sí, reconocí el error de la presión, pero las fotos que mandé sí eran fotos de Guanacaste.

Lamentablemente, no sé, se me fue una foto. Fue un error mío, me han despedazado por todos lados.

En esto uno tiene que reconocer errores, porque el que no se equivoca, no hace nada.

Ahora, esta no es la única controversia del precandidato. Para los que no están al tanto, a Gilberth se le suele conocer como “Turqueso”, ya que una vez, según él, haciendo alusión al pueblo turco, les llamó turquesos.

- ¿No siente que se está utilizando para bajarle el piso?

Los que son amigos, gente de buenos principios, gente que actúa bien, nos están viendo como una identificación.

Todos tienen apodos por todo lado, ¿verdad?, y lo he tomado así.

Cuando busco el concepto de turquesa, que es energía y transparencia, si los costarricenses me reconocen con eso, sepan que no me molesta.