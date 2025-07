Gobierno de Rodrigo Chaves da un mensaje de irrespeto a quienes votaron por él, dice politólogo

Varios exministros de Rodrigo Chaves renunciaron a sus cargos en busca de un nuevo puesto político que los mantenga en el poder.

Para citar ejemplos están Laura Fernández, exministra de la Presidencia, Francisco Gamboa, exministro de Economía y Mauricio Batalla, exministro de Transportes, solo que este último se vio envuelto en problemas cuando salieron a la luz unas denuncias en su contra por supuestos abusos contra una mujer y por eso tuvo que renunciar a sus aspiraciones políticas.

Rodrigo Chaves da un mensaje con las acciones de su gobierno, que es contrario a lo que dice. (AFP)

Fernández y Gamboa, en cambio, están más vivos que nunca en la política, la exministra ya anunció que presentará una precandidatura presidencial al Partido Pueblo Soberano (PPSO), que es el que usará el chavismo en las próximas elecciones, mientras que Francisco Gamboa es el secretario general de esa misma agrupación política.

Además, hace unos días la diputada oficialista, Pilar Cisneros, dijo que más ministros podrían renunciar próximamente.

También el presidente, Rodrigo Chaves, ha dicho varias veces, y este miércoles lo repitió en conferencia de prensa, que está analizando la posibilidad de renunciar a su cargo para buscar una diputación en las próximas elecciones.

Laura Fernández renunció al Ministerio de la Presidencia y ahora buscará la presidencia. (Albert Marín)

Pero, en la situación en la que está el país, con terribles listas de espera en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS); la crisis de violencia narco más fuerte de la historia, un apagón educativo que ha hecho derrumbarse la calidad de la educación, problemas estructurales en las carreteras que hacen que la gente pierda muchas horas metida en presas, la situación de pobreza que hace que miles de personas no puedan comer ni siquiera tres veces al día, el desempleo y otro montón de problemas, el ver que los ministros y hasta el presidente quieren renunciar para buscar otro puesto político hacen que surjan dudas de si en verdad están buscando el bien del país.

Piden el voto, pero no cumplen

El politólogo Gustavo Araya asegura que las acciones de los exministros y las palabras del mandatario Chaves son lamentables, ya que le pidieron a la gente el voto para cumplir una misión que al final estarían dejando botada.

Pilar Cisneros dice que los ministros tiene derecho a buscar otros puestos políticos. (Albert Marín)

“El primer mensaje que da es ‘le pido su voto para que me nombre por cuatro años para atender los problemas nacionales, pero ya a partir del primero, segundo y especialmente a partir del tercer año, empiezo a hacer campaña, a amenazar con irme, renunciar a mi puesto... No me importa que usted me haya nombrado por cuatro años, yo voy a hacer lo que me da la gana y si me quiero ir al tercero me puedo ir’.

“El segundo mensaje es muy triste porque es para las nuevas generaciones, y es que no hay compromiso, que las promesas se rompen por cualquier relación o cualquier situación, incluso, para perpetuarse en el poder”, dijo el experto.

La diputada Pilar Cisneros piensa muy distinto a Araya, ella dice que no tiene nada de malo que los ministros renuncien a sus cargos.

Francisco Gamboa dejó el Ministerio de Economía y ahora está en el PPSO. (Albert Marín)

“¿Por qué no? ¿No vivimos en una sociedad libre y democrática?“, dijo la legisladora, quien no reveló los nombres de cuáles serían los jerarcas que renunciarían en los próximos días.

Próximas elecciones serán un reto para los ticos

El sociólogo y politólogo Francisco Barahona dice que con todo lo que está pasando en el gobierno actual, las próximas elecciones serán todo un reto para los ticos.

El presidente Chaves critica constantemente a los partidos tradicionales como Liberación Nacional, los señala de tener redes de cuido y de aferrarse al poder, pero ahorita pareciera que ellos siguen sus pasos tratando de asegurarse nuevos puestos políticos en la próxima administración.

Ya varios exministros se han visto en actividades del PPSO. (Cortesía PPSO)

“Veremos si el proceso educativo cívico en Costa Rica falló, o más bien la democracia está viva y tiene suficientes elementos de crítica de los ciudadanos para poder valorar, no solo esto qué está pasando ahora, esas renuncias, sino lo que pase durante todo el proceso electoral.

“Estoy seguro de que en los próximos meses saldrán muchas posiciones contrapuestas, y bueno, el resultado nos permitirá ver si convencieron o no, ahí veremos si la democracia en Costa Rica sigue viva, o si los costarricenses estamos renunciando a ella”, manifestó Barahona.