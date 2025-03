José María Figueres dio una curiosa respuesta al preguntarle cuál precandidato del PLN apoya

El expresidente José María Figueres dio una curiosa respuesta cuando se le preguntó a cuál precandidato del Partido Liberación Nacional (PLN) apoyará en la convención del próximo 6 de abril.

Hasta el momento, Figueres no ha dicho cuál precandidato está apoyando y con la respuesta que dio quedó más que claro que prefiere no meterse en broncas con los aspirantes.

José María Figueres evitó decir cuál es su precandidato favorito. (Mayela López)

“Voy a apoyar al que gane. En la contienda no estoy metido, me parece que, como expresidente del partido, me corresponde este momento buscar más bien apoyar a las instituciones del partido, que el proceso transcurra con toda normalidad.

“Ojalá que haya una gran votación y que veamos otra vez el proceso democrático dentro del partido como siempre lo hemos vivido”, dijo el político.

Figueres criticó al presidente Chaves por participar en la marcha contra el fiscal general. (AFP)

Figueres aprovechó para decir que estaba muy satisfecho de que el Tribunal Supremo de Elecciones haya permitido la participación de Gilbert Jiménez en el proceso.

Criticó al presidente Rodrigo Chaves por la marcha contra el fiscal

También se le consultó al exmandatario qué opinaba de la marcha contra el fiscal general en la que participó el Poder Ejecutivo y dio fuertes críticas.

“Me parece lamentable que en un país como el nuestro, en donde estamos acostumbrados a conversarnos para arreglar los problemas o los desacuerdos que tengamos, se dé una marcha contra el señor fiscal general de la República, y me parece todavía más triste que esa marcha haya sido promovida por el gobierno.

“Para mí, la manifestación de ayer es algo a lo que no hemos estado acostumbrados en este país. Me parece que es una total falta de respeto entre los poderes y que hayan participado autoridades del gobierno, me parece que todavía es inaudito”, manifestó el liberacionista.