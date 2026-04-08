José María Villalta dijo sin ninguna misericordia lo que piensa del gobierno de Rodrigo Chaves

José María Villalta, diputado electo del Partido Frente Amplio, dijo sin pelos en la lengua lo que piensa del gobierno de Rodrigo Chaves.

Él asistió este miércoles a la entrega de credenciales a los legisladores electos, en el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), y ahí conversó con La Teja sobre la actual administración y lo que espera para los próximos cuatro años.

José María Villalta criticó fuertemente el gobierno de Rodrigo Chaves. (Alonso Tenorio)

“El principal reto de esta administración es pasar de las habladas a las acciones. La administración actual se fue cuatro años en habladas muy eficaces. Habladas de tirarle las culpas a todos los demás, atacar a los otros Poderes de la República, a otros partidos y eso le sirvió para mantener su popularidad.

“El presidente logró su objetivo prioritario, que era seguir siendo el más popular, pero si fuera medido por su eficacia, sería uno de los gobiernos más desastrosos de la historia”, aseguró Villalta.

“Ya estuviera despedido”

El legislador electo dijo que Chaves y su equipo han quedado debiendo en temas trascendentales para el país.

“Si a Rodrigo Chaves lo estuvieran evaluando como evalúan a los CEO de las grandes empresas, hace rato estaría despedido porque ha sido un gobierno absolutamente inoperante, incapaz de resolver los grandes problemas de la salud, la educación, la seguridad. Ha demostrado que se puede hacer un pésimo gobierno y ser superpopular.

El diputado electo dice que el gobierno de Chaves no ha resuelto los problemas del país. (Rafael Pacheco)

“Ahora lo que les toca es empezar a hacer un gobierno eficaz y resolver los grandes problemas del pueblo de Costa Rica, aunque eso implique sacrificar la popularidad. Eso es el karma, si se quiere (llamar así), de los gobernantes. Hay que resolver los problemas de la gente, aunque eso implique que la gente se deje de tomar selfies con vos”, agregó Villalta.

¿Cuáles serán sus prioridades?

El frenteamplista también mencionó cuáles serán sus prioridades como legislador.

Mencionó que tiene una agenda grande de proyectos de ley que deja la fracción legislativa actual y que los nuevos diputados impulsarán. Muchos de ellos son de temas de derechos laborales, el apoyo a las personas cuidadoras, economía social solidaria, salud, educación.

“Hay un tema que me preocupa muchísimo, que es el acceso al agua de las comunidades. Hay un proyecto de ley que yo había dejado presentado y listo para votarse desde el periodo anterior para eliminar trabas legales que impiden que el AyA pueda prestar servicios de agua potable a comunidades que son asentamientos informales consolidados, comunidades que tienen años de existir, que pueden recibir un servicio estable, pero no reciben servicios por unas trabas legales absurdas que existen.

José María Villalta dijo sin pelos en la lengua lo que piensa del gobierno de Rodrigo Chaves

“Hemos luchado para que el agua sea un derecho humano. Bueno, vamos ahora a trabajar para que eso que está en la Constitución sea una realidad en la práctica. Hay que hacer un control político muy fuerte con el AyA para que se resuelvan los problemas de abastecimiento de agua; no puede ser que las comunidades de Desamparados, de Guadalupe, de Los Hatillos, pasen tres, cuatro, cinco meses sin acceso al agua. Eso es una barbaridad y una inoperancia del AyA”, detalló.