Juan Carlos Hidalgo lanza pedradas en su primer discurso como candidato presidencial

Juan Carlos Hidalgo, quien fue ratificado este domingo como candidato presidencial del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), usó su primer discurso oficial para mandarle pedradas a alguien que acostumbra gritar e insultar.

La decisión de ratificar a Hidalgo como candidato presidencial se tomó en la Asamblea Nacional que contó con la participación de 68 asambleístas nacionales y 58 asambleístas generales.

Juan Carlos Hidalgo mandó pedradas en su primer discurso como candidato presidencial. (Albert Marín)

“Quiero iniciar agradeciendo de corazón a todos los socialcristianos. Hoy, por primera vez, me presento oficialmente como su candidato a la Presidencia de la República, y lo hago con profunda convicción, con el corazón lleno de responsabilidad y con un compromiso firme con el presente y el futuro de Costa Rica”, dijo el candidato al arrancar su discurso.

“Sé que hoy muchos costarricenses se sienten frustrados, desencantados y cansados de ver cómo el sistema político no les responde. Que la descomposición política ha erosionado la credibilidad, que las decisiones importantes no se toman y que la vida cotidiana se vuelve más difícil, agregó.

Hidalgo mandó varias pedradas al decir que ahorita la política enfrenta una crisis.

“Este un proyecto que une, nunca que divide. Es un proyecto que pone a Costa Rica por encima de todo, porque Costa Rica es la fuerza que nos une, y lo primero que vamos a hacer al llegar al gobierno es recuperar la normalidad política.

La Asamblea Nacional del PUSC ratificó a Juan Carlos Hidalgo como candidato este domingo. (Albert Marín)

“El problema es que hoy nos han querido convencer de que pelear es gobernar, que dividir es estrategia y eso, costarricenses, no es normal. El insulto, el grito, el señalamiento, la bronca… eso no es Costa Rica, el enemigo no está fuera, el enemigo está adentro, vive en nuestra casa, se llama odio, se llama división, y es como un virus: dañino y peligroso", aseguró el político.

Juan Carlos Hidalgo es politólogo y especialista en políticas públicas. Es originario de San Carlos y es el primer candidato presidencial del PUSC que proviene de una zona rural.