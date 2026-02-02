Laura Fernández: “Nos toca a nosotros edificar la Tercera República... el cambio será profundo”

Laura Fernández dio sus primeras palabras tras ser elegida este domingo como presidenta de Costa Rica, para el periodo del 2026 al 2030, discurso en el que llamó a la creación de una “Tercera República”.

La candidata oficialista afirmó que este domingo se hizo historia y que con el resultado quedó enterrada “la Segunda República” de Costa Rica, etapa que se bautizó de esa manera tras la guerra civil de 1948.

Laura Fernández aseguró que este domingo se fundó la Tercera República en Costa Rica. (Jorge Navarro /Jnavarro)

“Hemos dado ejemplo al mundo de cómo en paz y libertad, las urnas electorales pueden engendrar una auténtica revolución política”.

“Este 1 de febrero del 2026, Costa Rica ha cerrado un ciclo en su historia política, lo que se llamó la ‘Segunda República’, labrada en 1948 en campos de batalla, anegados por la sangre de nuestros padres y hermanos ha quedado en el pasado”.

“La Segunda República ha quedado en el pasado por la voluntad expresa del pueblo, por eso nos toca a nosotros edificar la Tercera República, por eso y para eso se instalará el nuevo gobierno que inauguraremos el próximo 8 de mayo. El mandato que me da el pueblo soberano es claro, el cambio será profundo e irreversible”, declaró.

En su intervención de casi media hora, hizo varias referencias a lo que llamó esa Tercera República, lo cual puso como un eje transversal de su mandato.

En un discurso leído desde un podio, se declaró como la líder de la fundación de una nueva república y alabó la figura de Rodrigo Chaves y de la diputada Pilar Cisneros.

“Señor presidente, yo seguiré haciendo rugir a nuestra economía, yo seguiré consolidado lo alcanzado, con libertad de empresa, comercio, espacio para que los emprededores, jóvenes y mujeres de nuestro país prosperen.

Laura Fernández leyó el pie de la letra el discurso que llevaba escrito. (Jorge Navarro /Jnavarro)

Además, Fernández hizo un llamado a la oposición a que sea responsable, constructiva y no solo obstrucionista por revanchismos políticos, sino que el pueblo de los cobre.

“Con vista en los resultados de estas elecciones, me atrevo a vaticinar que uno de los cambios más significativos y característicos de la Tercera República que hoy se inaugura, será lo relativo a la forma que actua la oposición al gobierno y los partidos políticos en general.

“En una democracia sana, las fuerzas opositoras deben ser vigilantes del accionar gubernamental, pero también deben ser propositivas y coherentes a los intereses de la ciudadanía”, tiró.

Por otra parte, indicó que ella seguirá la misma ruta del presidente Chaves y le pide a sus nuevos diṕutados que sigan la ruta de Pilar Cisneros.

“Yo me guiará por el legado y ejemplo del presidente Rodrigo Chaves y el legado de la diputada Pilar Cisneros, guíense por ese ejemplo”, mencionó.

La presidenta electa le mandó duros dardos a la prensa, la oposición y atacó a sus rivales en la elecciones, a quienes los tachó de jugar sucio, que le hicieron señalamientos injustos y que el pueblo “olió la trampa y acá están los resultados”.

Fernández cerró su intervención recalcando que ella es una demócrata convencida y que defenderá la libertad, la vida y la famllia y que su futuro gobierno tendrá como propósito defender el estado de derecho y cuidar la democracia.