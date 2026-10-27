Laura Fernández reacciona a elección de Patricia Vargas como presidenta de la Corte Suprema de Justicia

La presidenta de la República, Laura Fernández, reaccionó a la elección de Patricia Vargas como nueva presidenta de la Corte Suprema de Justicia y destacó que, por primera vez en la historia de Costa Rica, tres mujeres están al frente de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

La mandataria se pronunció mediante una publicación en sus redes sociales, en la que resaltó la presencia femenina en los principales poderes de la República.

“Por primera vez en la historia de Costa Rica, tres mujeres estamos presidiendo los Poderes de la República. Yara Jiménez en el Congreso, Patricia Vargas en el Poder Judicial y yo, desde la Presidencia de la República, somos cada vez más fuertes si trabajamos con valentía por el bienestar del pueblo”, escribió Fernández.

Laura Fernández celebró la elección de Patricia Vargas. (JOHN DURAN/John Durán)

La elección de Vargas, realizada este lunes 26 de octubre durante una sesión de Corte Plena, permitió que los tres poderes del Estado quedaran presididos simultáneamente por mujeres, una situación inédita en la historia del país.

La magistrada obtuvo 12 votos en la quinta ronda de votación y asumirá la presidencia de la Corte Suprema de Justicia por un período de cuatro años.

Vargas se convierte así en la segunda mujer en ocupar ese cargo, después de Zarela Villanueva, quien presidió el Poder Judicial entre 2013 y 2017.

La nueva jerarca judicial cuenta con 25 años de trayectoria en el Poder Judicial y es magistrada de la Sala de Casación Penal desde 2023.

Con este nombramiento, Laura Fernández al frente del Poder Ejecutivo, Yara Jiménez en la Asamblea Legislativa y Patricia Vargas en el Poder Judicial conforman, por primera vez, una representación femenina simultánea en las presidencias de los tres poderes de la República.

Patricia Vargas fue elegida este lunes como presidenta del Poder Ejecutivo. (Rafael Pacheco Granados/Corte Suprema de Justicia elige su presidente número 58)

*Esta nota fue redactada con la ayuda de la IA y editada por un editor