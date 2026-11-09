Magistrada Patricia Vargas envió un claro mensaje a Laura Fernández a pocas horas de la reunión que tendrá con ella

Patricia Vargas, presidenta de la Corte Suprema de Justicia, envió un claro mensaje a la mandataria Laura Fernández, con quien tendrá una reunión este lunes 9 de noviembre.

Este será el primer encuentro que mantendrán las presidentas de los dos poderes y con este buscan unir esfuerzos para combatir la terrible ola de violencia que vive Costa Rica.

Patricia Vargas invitará a Laura a una importante reunión. (John Durán)

“En el almuerzo de este lunes, le plantearé a doña Laura mi preocupación por las normas de ejecución presupuestaria que bloquean el acceso del Poder Judicial a recursos del presupuesto de 2027, lo que se traducirá en una afectación directa a la ciudadanía. No estamos pidiendo más dinero, lo que pedimos es acceso oportuno a los recursos ya autorizados.

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“Le solicitaré su apoyo para impulsar proyectos de ley promovidos por el Poder Judicial y que actualmente están en la Asamblea Legislativa. Son iniciativas concretas para combatir la corrupción y agilizar los procesos penales. Este encuentro representa una oportunidad para abrir una nueva etapa de comunicación y coordinación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial”, expresó Vargas.

Patricia Vargas y Laura Fernández almorzarán juntas este lunes. (John Durán)

Siempre en el marco del respeto

La magistrada fue clara en que, en todo momento, la conversación debe darse dentro del marco del respeto.

“Por supuesto, ese diálogo debe darse siempre desde el respeto a las instituciones y a la independencia judicial, porque la independencia judicial no está y nunca estará en negociación. Costa Rica necesita que sus instituciones trabajen, que busquen soluciones y que respondan a las necesidades de la gente. El Poder Judicial está dispuesto a hacer su parte y a contribuir con ese esfuerzo.

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“En el Poder Judicial estamos abiertos al diálogo, a buscar acuerdos y sobre todo a trabajar por el bienestar de Costa Rica. Bajo esa consigna”, agregó la presidenta de la Corte.

Patricia Vargas invitará a Laura Fernández a una importante reunión

Una importante invitación

La jerarca del Poder Judicial dijo, además, que invitará a la presidenta Fernández a una nueva reunión.

“Quiero aprovechar este encuentro para invitarla a retomar las reuniones entre las presidencias de los Supremos Poderes. Sería una oportunidad para volver a sentarnos a conversar y a coordinar esfuerzos. Además, tendría un significado especial.

“Por primera vez, las presidencias de los tres poderes de la República y del Tribunal Supremo de Elecciones están encabezadas por mujeres. Mi propuesta es que esa reunión se realice el próximo 20 de noviembre aquí, en el Poder Judicial”, explicó Vargas.