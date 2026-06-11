Marta Esquivel califica de “ticos con corona” a quienes presentan recursos de amparo para adelantar citas en la CCSS

La diputada oficialista Marta Esquivel sorprendió al decir que las personas que presentan un recurso de amparo en busca de adelantar citas médicas en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), por las que deben esperar años y hasta décadas, son “ticos con corona”.

La afirmación la hizo en su espacio de control político en la Asamblea Legislativa y ha generado indignación y molestia en gran parte de la población.

Marta Esquivel dice que los pacientes que presentan recursos de ampara para adelantar citas en la CCSS son "ticos con corona". (John Durán)

“¿Nadie se cuestiona por qué la Sala Constitucional no ve mora judicial? Ah, la autocontención, pero a la Caja Costarricense, que me deja muchos beneficios porque da números, ah, a esa sí. ¿Y qué generamos en la Caja? Dos listas de espera: una de los ticos con corona que pueden ir a la Sala y el resto de los seres humanos que, a pesar de que hay un artículo 33 constitucional, ahí desaparece.

“O sea, la misma Sala, y debo decirlo, yo estuve ahí, incurre en un tema muy sensible porque genera una doble lista”, expresó Esquivel en su discurso.

No logran ponerse de acuerdo

Las palabras de Esquivel se dieron como parte del complejo tema de la elección de magistrados suplentes de la Sala Constitucional, en la que los legisladores no han logrado ponerse de acuerdo.

La lista de candidatos elegibles enviada por el Poder Judicial a los diputados es de 18 nombres, pero a los oficialistas no les gusta ninguno, por eso en cada votación dejan la papeleta en blanco.

Para Marta Esquivel quienes presentan recursos de amparo para adelantar citas son "ticos con corona"

Los legisladores de oposición han intentado de todas las formas posibles convencer a los diputados de Laura Fernández de elegir a los magistrados, ya que si no se hace, peligra que el órgano se paralice y queden suspendidos los trámites de los recursos de amparo, algo que sería gravísimo para el país.

Nogui Acosta, jefe de fracción del oficialismo, insiste en que ellos quieren una nueva lista de elegibles y por eso este miércoles presentaron una moción y la aprobaron por ser mayoría con 29 votos.

El trámite fue cuestionado por la oposición, ya que varios legisladores piensan que, por el tipo de moción, para aprobarse requería al menos 38 votos y no la mayoría simple de 29.

La molestia del bloque opositor se da porque el solicitar una nueva lista de elegibles al Poder Judicial retrasa el proceso de elección de magistrados cerca de un año.